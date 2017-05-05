Новосибирский суд закрыл частную школу для бортпроводников

В филиале обучали авиационный персонал с грубыми нарушениями

Заельцовский районный суд запретил работать частной школе бортпроводников «Небо без границ» из-за грубых нарушений в обучении.





Иск в суд предъявила Новосибирская транспортная прокуратура после проверки деятельности частного учреждения «Небо без границ», в котором обучают слушателей по авиационной специальности «Основы работы бортпроводника».







«Проверка показала, что обучение авиационного персонала осуществлялось филиалом с грубыми нарушениями сертификационных и лицензионных требований», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







Офис организации на Красном проспекте не оборудован как учебный кабинет, к тому же у него нет заключения о соответствии санитарным правилам. В штате преподавателей не было научных работников, которые должны были читать лекции слушателям, не проходили практические занятия, предусмотренные учебной программой.







«Обучение студентов ЧУДПО "Небо без границ" осуществлялось бывшей бортпроводницей на основании заключенного с ней гражданско-правового договора. Вопреки требованиям закона преподавательница не имела стажа работы в образовательном учреждении и основного профессионального образования по всем предметам заявленной программы: "медицинское обслуживание пациентов", "аварийно-спасательная подготовка и БАСО (бортовое аварийно-спасательное оборудование. — К.Е.)", "опасные грузы", "питание", "основы авиационной метеорологии", "конструкция и эксплуатация систем и оборудования воздушного судна"», — рассказали в прокуратуре.





Кроме того, без письменного согласия слушателей собирались сведения о судимости, о состоянии здоровья, биометрические данные, а в учебном помещении не было информации о наличии лицензий, сертификатов, стоимости обучения.







В отношении школы возбудили 3 административных производства, — организация была оштрафована на 160 тыс. руб. Суд запретил работать «Небу без границ» до устранения нарушений закона, сообщили в прокуратуре.







На момент написания новости телефон новосибирского офиса «Небо без границ», указанный на сайте организации, был недоступен.







В прошлом году Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала новосибирского парапланериста, поднимающего в небо инвалидов, за отсутствие лицензии на перевозки.

