Брошенный возле рельсов «Лексус» заблокировал проезд трамваю № 13

Припаркованный возле рельсов «Лексус» заблокировал проезд трамваев № 13 по ул. Мичурина в Центральном районе Новосибирска.





Фотография сделана в 8:45

Фотографию машины, припаркованной рядом с трамвайными путями напротив Центрального парка, в редакцию утром 5 мая прислал читатель НГС.







«[В машине] не было водителя и сигнализация не работала. Как машину ни раскачивали, она не срабатывала. Трамвай не мог проехать, иначе бы задел машину», — описал ситуацию читатель, который ехал в трамвае № 13.







По его словам, после 10 минут простоя возмущенные пассажиры были вынуждены выйти из трамвая и искать другие способы добраться до работы. В это время трамваи № 13 начали выстраиваться в пробку.







«Я иду пешком с ул. Мичурина до Октябрьской улицы, прогуливаюсь. Погода хорошая», — сообщил читатель.