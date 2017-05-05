Экс-директор новосибирского предприятия пошел под суд за растрату государственных миллионов

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска

В Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 54-летнего экс-директора государственного предприятия, которого обвиняют в растрате 161 млн руб.


Бывший директор Западно-Сибирского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» Вадим Перекальский попал под уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


По версии следствия, в 2010–2012 годах Вадим Перекальский заключил фиктивные договоры о лесоустроительных работах с руководителями двух новосибирских компаний. Несмотря на то, что фактически эту работу выполнили сотрудники филиала ФГУП «Рослесинфорг», деньги получили подконтрольные Перекальскому фирмы.


«Перекальскому удалось таким образом получить из федерального бюджета более 161 млн руб.», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.


В ведомстве добавили, что на деньги обвиняемого (более 38 млн руб.) и на его машину, которая стоит около 4 млн руб., наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.


Ранее этот же суд вынес приговор 49-летней Светлане Руцкой — бывшему председателю и управляющей ТСЖ «На Чемском», которая попалась на многомиллионной растрате

Ольга Хмелевская
Фото Андрея Старостина (РИА Новости)

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