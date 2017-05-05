В Новосибирске открыли мемориальную доску погибшему в Чечне Герою России

На стене жилого дома № 12 по ул. Рассветной в микрорайоне «Снегири» появилась мемориальная доска в память о погибшем в Чечне 24-летнем новосибирском спецназовце Иване Шелохвостове.


На открытии мемориальной доски
На открытии мемориальной доски

4 февраля 2003 года штурмовая группа Ивана Шелохвостова попала под обстрел при проведении спецоперации в Аргуне. Старший лейтенант Шелохвостов убил двух боевиков, но сам не уберегся: его ранило осколками гранаты.


«Приказав подчиненным эвакуировать раненых и отходить к основным силам отряда, он сам остался прикрывать отход группы. Во время перестрелки от разрывов гранат взорвался баллон с бытовым газом, и начался пожар. Попытку бандитов вырваться из горящего здания Иван Шелохвостов пресекал меткими выстрелами. Когда закончились патроны, он выдернул чеку последней гранаты. Старший лейтенант Шелохвостов погиб, уничтожив 14 боевиков», —  описали ситуацию в пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии РФ.


В июле 2003 года Президент РФ Владимир Путин присвоил Ивану Шелохвостову звание Героя России посмертно.


Как пояснили в нацгвардии, мемориальная доска разместилась на фасаде дома, в котором жил Иван Шелохвостов. Открытие мемориала состоялось вчера, 4 мая. В митинге, посвященном памяти героя, приняли участие бойцы Росгвардии, ветераны спецназа, представители власти и родители погибшего. 


Неделей ранее на ул. Сибирской открылась мемориальная доска в память о 4 новосибирских пожарных, которые погибли при исполнении служебных обязанностей

Ольга Хмелевская
Фото rosgvard.ru

Прочтений: 2984
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено