В Новосибирске открыли мемориальную доску погибшему в Чечне Герою России

На стене жилого дома № 12 по ул. Рассветной в микрорайоне «Снегири» появилась мемориальная доска в память о погибшем в Чечне 24-летнем новосибирском спецназовце Иване Шелохвостове.





На открытии мемориальной доски

4 февраля 2003 года штурмовая группа Ивана Шелохвостова попала под обстрел при проведении спецоперации в Аргуне. Старший лейтенант Шелохвостов убил двух боевиков, но сам не уберегся: его ранило осколками гранаты.







«Приказав подчиненным эвакуировать раненых и отходить к основным силам отряда, он сам остался прикрывать отход группы. Во время перестрелки от разрывов гранат взорвался баллон с бытовым газом, и начался пожар. Попытку бандитов вырваться из горящего здания Иван Шелохвостов пресекал меткими выстрелами. Когда закончились патроны, он выдернул чеку последней гранаты. Старший лейтенант Шелохвостов погиб, уничтожив 14 боевиков», — описали ситуацию в пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии РФ.







В июле 2003 года Президент РФ Владимир Путин присвоил Ивану Шелохвостову звание Героя России посмертно.



Как пояснили в нацгвардии, мемориальная доска разместилась на фасаде дома, в котором жил Иван Шелохвостов. Открытие мемориала состоялось вчера, 4 мая. В митинге, посвященном памяти героя, приняли участие бойцы Росгвардии, ветераны спецназа, представители власти и родители погибшего.



Неделей ранее на ул. Сибирской открылась мемориальная доска в память о 4 новосибирских пожарных, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.