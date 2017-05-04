24-летний долгострой в центре Новосибирска сдадут в этом году

Строительство дома на Сибирской, 35/1 началось в 1993 году
Строительство дома на Сибирской, 35/1 началось в 1993 году

В Новосибирске в 2017 году власти планируют ввести в эксплуатацию 10 долгостроев, некоторые из которых строятся десятки лет.


Об этом 4 мая рассказал и.о. замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Александр Колмаков в программе «Вечерний разговор» с Артёмом Роговским на радио «Городская волна».


Сейчас в Новосибирске значатся долгостроями 42 объекта. В числе долгостроев, которые мэрия планирует ввести в эксплуатацию в этом году, дом на Сибирской, 35/1.


«Началось строительство в 1993 году. Граждане признали право собственности на объект незавершенного строительства, организовали жилищно-строительный кооператив, и в 2010 году было принято не совсем правильное решение в части привлечения компании, которая оказалась не совсем добросовестной. Данная компания запроектировала еще две пристройки по 24 этажа. Компания пробыла в договорных отношениях 4 года, не сделала ничего, и кооператив расторг договора с ней», — рассказал Александр Колмаков.


Он пояснил, что ЖСК решил собрать дополнительные деньги с дольщиков и сейчас дом достраивается. Власти планируют, что дом можно будет ввести в эксплуатацию в этом году.


Кроме того, планируется достроить дом на ул. Сакко и Ванцетти, 31/4. Застройщик дома обанкротился, в июне объект будет передан ЖСК. «Этот объект видим в возможном резерве ввода в эксплуатацию в этом году», — сообщил Александр Колмаков.


Дом на ул. Сухарная, 1 строится с 1999 года, застройщик воздвиг там только 2-3 этажа. Дольщиками в нем признаны 16 человек. «Данный объект изъявляет желание подхватить компания, которая осуществляет строительство поблизости, — компания "БОВИ". Здесь решением вопроса будет не завершение строительства, а урегулирование вопроса с дольщиками. На сегодня порядка 12 долей компания уже приобрела, с остальными — договариваются. Мы рассчитываем, что до конца года вопрос будет урегулирован и этот объект из числа проблемных мы сможем исключить, дольщиков там не останется», — пояснил Александр Колмаков.


Также сегодня стало известно, что старый долгострой на ул. Бориса Богаткова отдадут крупному барнаульскому застройщику.

Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова

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