Новосибирец надругался над дочками гражданской жены и ее подруги

Обвиняемого нашли только в 2017 году в Нидерландах
Обвиняемого нашли только в 2017 году в Нидерландах

50-летний житель Новосибирска пойдет под суд за насилие над 12-летней и 14-летними девочками.


Расследование уголовного дела завершили следователи Красногорска. 50-летний житель Новосибирска обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего и развратных действиях (п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 1 ст. 135 УК РФ).


«По данным следствия, в марте 2013 года, находясь на территории Королевства Таиланд с ранее знакомой ему 12-летней жительницей Москвы, обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера со спящей на пассажирском сиденье автомашины потерпевшей, а также в одной из комнат частного дома», — сообщили в ГСУ СКР по Московской области.


В октябре 2013 года и январе 2014 года мужчина развращал знакомую 14-летнюю жительницу Москвы, когда был с девочкой наедине в квартире в Красногорске, а также в частном доме в Таиланде.


«Он знал мам этих девочек. С одной из них (мам. — К.Е.) сожительствовал, а другая — ее подруга. Они все вместе отдыхали у него в частном доме в Таиланде», — пояснила старший помощник руководителя управления ГСУ СКР по Московской области Елена Фокина.


После того как в отношении мужчины возбудили уголовное дело, он скрылся от правоохранителей, в июле 2014 года мужчину объявили в федеральный розыск. В августе 2014 года ему заочно предъявили обвинение, после чего объявили в международный розыск. В 2017 году обвиняемого нашли в Нидерландах и доставили в Россию.


Во время допроса вину в преступлениях обвиняемый не признал. Однако следователи собрали достаточную доказательственную базу и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.


Недавно виновник одного из громких преступлений в Новосибирской области — изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы в селе Криводановка — отправился в тюрьму на 24 года.

Ксения Евдокимова
Фото Андрея Стенина (РИА Новости)

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