«Хонда» с барнаульскими номерами проехала по набережной

Очередного водителя, решившего проехаться по Михайловской набережной, заметили вечером 4 мая
Очередного водителя, решившего проехаться по Михайловской набережной, заметили вечером 4 мая

Вечером 4 мая по Михайловской набережной в Новосибирске ездила «Хонда Аккорд» с барнаульскими номерами.


«Хонду» на набережной около 18:40 заметил читатель НГС.НОВОСТИ по имени Глеб и прислал в редакцию фото машины.


«Он [водитель] спокойно заехал через открытый въезд, который возле Октябрьского моста. Там есть шлагбаум металлический, но он никогда не закрыт, не совсем понятно по какой причине. У него барнаульские номера. Он спокойно туда заезжает, как туда заезжают все — они друг на друга смотрят и туда прутся. А сегодня день солнечный, народу — полная набережная», — возмутился читатель.


Согласно пункту 9.9 Правил дорожного движения водителям запрещается проезд по тротуарам и пешеходным дорожкам, штраф за нарушение составляет 2 тыс. руб.


Это не первый в этом году случай, когда водители ездят по пешеходным дорожкам и возмущают горожан. В начале апреля зеленый «Лексус» едва не задавил пешеходов на Михайловской набережной. Позже сотрудники ГИБДД разыскали водителя и оштрафовали его на 2 тыс. руб. А недавно горожане заметили серебристую «Тойоту Ленд Крузер» на аллее в Первомайском сквере.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС

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