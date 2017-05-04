Новосибирец сделал из джипа «катюшу» и проехался по Бердскому шоссе

Toyota Hilux на Бердском шоссе, украшенная под «катюшу»
Toyota Hilux на Бердском шоссе, украшенная под «катюшу»

По Бердскому шоссе Новосибирска проехал автомобиль Toyota Hilux, владелец которого установил в багажнике пикапа муляж пусковой установки системы залпового огня «катюша» — одного из самых известных орудий времен Великой Отечественной войны.


Фотографию автомобиля в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель. 


По его словам, автомобиль-«катюша» проехал сегодня по Бердскому шоссе. По фото видно, что пикап, украшенный ко Дню Победы, ехал в сторону центра и был замечен в районе поворота на пр. Строителей и далее около Нижней Ельцовки.


Муляж пусковой установки системы залпового огня «катюша» установлен в багажнике пикапа
Муляж пусковой установки системы залпового огня «катюша» установлен в багажнике пикапа


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о том, что жители Новосибирска также заметили в левобережной части города тюнингованную ко Дню Победы «Оку» — с муляжом башни танка на крыше.


Если вы заметили, как новосибирцы украшают свой город, улицы и машины ко Дню Победы, присылайте нам фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Михаил Руднев
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