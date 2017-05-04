Новосибирец сделал из джипа «катюшу» и проехался по Бердскому шоссе

Toyota Hilux на Бердском шоссе, украшенная под «катюшу»

По Бердскому шоссе Новосибирска проехал автомобиль Toyota Hilux, владелец которого установил в багажнике пикапа муляж пусковой установки системы залпового огня «катюша» — одного из самых известных орудий времен Великой Отечественной войны.





Фотографию автомобиля в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель.





По его словам, автомобиль-«катюша» проехал сегодня по Бердскому шоссе. По фото видно, что пикап, украшенный ко Дню Победы, ехал в сторону центра и был замечен в районе поворота на пр. Строителей и далее около Нижней Ельцовки.





Муляж пусковой установки системы залпового огня «катюша» установлен в багажнике пикапа





Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о том, что жители Новосибирска также заметили в левобережной части города тюнингованную ко Дню Победы «Оку» — с муляжом башни танка на крыше.





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