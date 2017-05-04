Пальмы, хризантемы и парчовые осыпания: пиротехник рассказал о главном салюте на 9 Мая

Фейерверк над пл. Ленина будет греметь 7 минут

Фейерверк в Первомайском сквере в честь Дня Победы обошелся городу в 500 тыс. руб. — организатор пиротехнического шоу рассказал, как долго оно продлится и откуда его лучше всего смотреть.





Как сообщила НГС.НОВОСТИ заместитель начальника управления культуры мэрии Новосибирска Светлана Трофимова, сначала предполагалось, что 9 Мая фейерверки на всех городских площадках начнутся в 21:50. Но потом организаторы решили запустить их на 10 минут позднее — ровно в 22:00.







«Мы решили на оргкомитете, что производиться запуск фейерверков по всему городу будет в одно время — в 22 часа. Это связано с тем, что у нас с вами время передвинулось на час.





Хотелось бы дождаться нужной темноты, чтобы наши праздничные фейерверки могли более ярко, выпукло и выигрышно смотреться в уже потемневшем небе. Ориентировочная длительность фейерверков не будет превышать 7 минут», — описала праздничный салют Светлана Трофимова.







Как рассказал Вячеслав Костылев, директор пиротехнической компании «Салют Сибири», которая будет пускать залпы из Первомайского сквера, стоимость фейерверка с этой точки — 500 тыс. руб. Всего в течение 7 минут горожан ждут около 800–850 залпов. Огни фейерверка будут взлетать под музыку на высоту от 50 до 140 м. В начале и конце фейерверка новосибирцы смогут увидеть пиротехнические новинки.







«Ежегодно появляются какие-то новые изделия. Даже какие-то "пальмы", "пионы", "хризантемы" — они все равно уже в другом исполнении: у них и цвет меняется, и они могут быть пульсирующими, мерцающими», — отметил Вячеслав Костылев.







По его словам, в начале фейерверка, например, запланированы так называемые «парчовые осыпания». «Это долгоиграющие выстрелы. Одно изделие может в течение 3 секунд красиво висеть в воздухе. Обычные изделия секунду-полторы самое большое работают, а эти в два с лишним раза больше», — пояснил руководитель фирмы «Салют Сибири».







По наблюдениям Вячеслава Костылева, праздничный фейерверк удобнее всего смотреть в центре пл. Ленина. Если встать ближе к сцене, то придется задирать голову, чтобы увидеть самые мощные и высокие залпы, а музыка может оглушить наблюдателей.







Напомним, праздничные фейерверки в честь Дня Победы прогремят 9 мая также на монументе Славы, стадионе «Локомотив», площадке у ДК «Академия», территории музыкальной школы № 9 на ул. Молодости, 13. На пляже «Наутилус» запланирован артиллерийский салют. Ознакомиться с полной программой праздника можно по этой ссылке.