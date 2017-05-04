Локоть решил отобрать скандальный участок с ямой в центре Новосибирска

Власти намерены спасти участок в центре Новосибирска, забрав территорию себе

Мэрия Новосибирска разыскивает собственника земли на ул. Журинская, 37, где проваливается двор и объявлен режим ЧС, — власти намерены забрать себе участок с вырытым котлованом.





3 мая мэр Анатолий Локоть ввел режим чрезвычайной ситуации на замороженной стройке 30-этажного дома по ул. Журинская, 37 — весной начал серьезно проваливаться асфальт во дворе соседней пятиэтажки по ул. Фрунзе.







«Если не вмешаться, ситуация может оказаться фатальной для жителей близлежащих домов. Поэтому, конечно, мы вмешались. Я ввел режим ЧС, мы сегодня вынуждены за свои деньги… Я выделил деньги, я провел заседание комиссии специальной — из резервного фонда выделены средства, для того чтобы проводить работы», — рассказал сегодня Анатолий Локоть.





Однако найти собственника оказалось трудной задачей — он не выходит на связь с новосибирскими властями





Мэр подчеркнул, что прежде всего под угрозой оказались коммуникации соседних домов. По его словам, сейчас в планах городских властей — укрепить стенки котлована и спасти коммуникации. Дальше мэрия планирует отозвать разрешение на застройку и изъять участок.







«Это непростая проблема, подчеркиваю, потому что участок находится в собственности, во-первых. А во-вторых, есть дольщики, с которых собрали деньги. Застройщик расписывается и говорит, что у него нет никаких денег — при этом застройщик и собственник участка — разные юридические лица. Никак нам не удается связаться с непосредственным собственником, который находится где-то за границей, как докладывают. Предпринимаем попытки, но достать его пока не можем», — посетовал Анатолий Локоть.







Строительство дома ЖК «Парадиз» через дорогу от Центрального парка должно было закончиться в первом квартале 2018 года. Но в итоге владельцы участка пропали, и стройка остановилась, а под соседними домами начала проваливаться земля.

