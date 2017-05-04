Питерские инженеры отсудили 50 миллионов за проект четвертого моста

Эскиз четвертого моста через Обь
Эскиз четвертого моста через Обь

Сегодня, 4 мая, Арбитражный суд Новосибирской области поддержал многомиллионный иск компании АО «Институт "Стройпроект"», подготовившей проект четвертого моста через Обь, к новосибирской компании АО «Центральный мост».


Согласно документам в картотеке арбитража, «Стройпроект» заявил иск на сумму 53,9 млн руб. к «Центральному мосту» — компании, созданной мэрией Новосибирска и правительством НСО для подготовки к строительству 4-го моста.


Сегодня арбитраж удовлетворил его в полном объеме, говорится в карточке дела в системе «Электронное правосудие». Полный текст решения еще не опубликован.


Генеральный директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников пояснил НГС.НОВОСТИ, что иск связан с оплатой проектной документации моста, которую разрабатывал «Стройпроект».


«Решение по обжалованию примут акционеры, потому что задолженность действительно подтверждается», — пояснил Кожевников. 


НГС.НОВОСТИ запросили комментарий по поводу судебного разбирательства в «Стройпроекте», но на момент публикации компания его не предоставила.


Проектировщик четвертого моста определился в июне 2014 года, тогда «Стройпроект» предложил провести все работы за 532,2 млн руб. Власти намерены организовать по мосту платное дорожное движение, а к строительству перехода через Обь — привлечь инвестора по концессионному соглашению. НГС.НОВОСТИ публиковали фоторепортаж о жителях частных домов на левом берегу Оби, которые пойдут под снос после начала строительства моста.

Елена Громкова
Фото из архива НГС

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