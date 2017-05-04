Раскрыт новый облик набережной Оби: там будут кафе, трибуны и дорожки

Территория в центре набережной сохранит свою «фестивальную» функцию и станет самой активной

Разработчики проекта благоустройства набережной в Новосибирске представили его окончательную версию — работы начнутся уже в июле и должны закончиться осенью.





Как рассказал главный архитектор проектов КБ Strelka Ежи Станкевич, проект предполагает 2 этапа благоустройства. Сперва на набережной приведут в порядок променад вдоль реки, обустроят зону мероприятий у метромоста и зону тихого семейного отдыха в части набережной ближе к парку «Городское начало», которые будут объединены велопешеходными путями. В границы второго этапа будут включены все остальные территории нового парка.







В проекте учитывается разделение потоков движения: на территории планируется обустроить пешеходную зону, зону лавочек и велодорожку. Пешеходная часть протянется непрерывным променадом вдоль реки, при этом сцену планируется сдвинуть в сторону ул. Большевистской, а на склоне перед ней сформировать трибуны — эта территория в следующем году должна стать фан-зоной, где будут транслироваться матчи чемпионата мира по футболу. На 2-м этапе благоустройства будет также предусмотрена роллерная аллея.







Променад вдоль реки, «спотыкавшийся» о картинг и сцену, сделают непрерывным





Для поддержания зеленых насаждений в парке сформируют систему орошения, существующие деревья и кустарники приведут в порядок и обогатят новыми растениями, отдавая преимущество местным видам. Променад и дорожки получат новое освещение, также появится точечное пейзажное освещение.







При этом разработчики предусмотрели на набережной места для бизнеса — мобильные кафе и пункты проката, которые предлагается оформить в едином стиле. Колесо обозрения, согласно концепции, также останется на набережной — для него предусмотрено место во 2-й очереди благоустройства, ближе к дороге. Других аттракционов на набережной не предполагается.







В районе парка «Городское начало» благоустроят зону тихого семейного отдыха





Основные вопросы аудитории касались доступности обновленного парка, в частности, недостатка парковочных мест. Как рассказал советник мэра Новосибирска Александр Ложкин, при разработке концепции упор делался на общественный транспорт — для этого предлагается остановку по требованию «Банк» сделать постоянной и переименовать в «Парк "Городское начало"», а также дополнить остановкой «Михайловская набережная» в районе отеля River Park.







Изменения в парковочные пространства пока не вносятся, хотя в рамках 2-го этапа работ различные варианты рассматриваются. Однако, отметил Ложкин, ул. Большевистская уже перегружена автомобилистами, и в задачи разработчиков концепции не входит привлечение новых.







Разработка проекта находится на завершающей стадии, сейчас началась проработка проектно-сметной документации, после чего мэрия объявит конкурсы по определению подрядчиков. В середине июня также должна быть завершена разработка концепции 2-й очереди благоустройства.







«Естественно, по итогам сегодняшнего обсуждения будут внесены необходимые коррективы, но разработка проектно-сметной документации [1-й очереди] должна быть закончена уже в мае», — объяснил Александр Ложкин.







«Торги, насколько мне известно, будут проходить по трем лотам: отдельно будет отторговываться озеленение, отдельно асфальтирование и отдельно — установка скамеек, урн и т.д.», — добавил депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Бурмистров.







Напомним, бюджет благоустройства составляет 140 млн руб. — средства выделены в рамках нацпроекта «Развитие городской среды». Ранее НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали о разработанной концепции благоустройства.