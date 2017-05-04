Мэрия потратит 350 миллионов для замены старенькой техники для уборки города

Мэр признал, что сейчас техника у городских служб «старенькая»

В этом году Новосибирск получит 50 универсальных машин для уборки города за 300–350 млн руб. — мэрия ждет финансовой поддержки от областного правительства.





О покупке новых машин, необходимых для уборки города, заявил сегодня мэр Анатолий Локоть.





«Шампуни, все эти химические прибавки стоят денег — мы к ним примерялись, я вам докладывал. Обслуживание улиц увеличивается не в разы, а на порядок — это серьезные очень затраты. Как в Москве проходят работы — мы пока себе этого позволить не можем.





Что касается пыли, мне кажется, вы должны признать, что в последние дни, после субботника, ситуация в городе существенно изменилась — и в этом отношении мы работаем», — высказался мэр.







Локоть признал, что техника, работающая сейчас на городских улицах, «у нас старенькая, она достаточно изношенная». На покупку 50 универсальных машин, которые могут чистить город и зимой, и летом, потребуется около 300–350 млн руб. в зависимости от комплектации.







«Нужна будет поддержка областного бюджета — в одиночку не справимся; 100 млн наши уже заложены в бюджете», — добавил Анатолий Локоть.





Он отметил, что уже есть устная договоренность с губернатором, но потребуется время, чтобы закупить машины по всем правилам. Но мэр пообещал, что машины удастся купить уже в этом году.







Новосибирские власти взялись за уборку тротуаров, грязных после зимы, в апреле. Уже в конце месяца мэр заявил, что в Новосибирске стало меньше пыли.

