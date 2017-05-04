По Новосибирску проехала тюнингованная под танк «Ока»

Новосибирцы заметили на улицах города тюнингованную ко Дню Победы «Оку».


«Ока» с пушкой на АЗС на Затулинке
«Ока» с пушкой на АЗС на Затулинке


Фотографии машины начали появляться в соцсетях 3 и 4 мая. Горожане замечали «Оку» темно-зеленого цвета с установленными на крыше подобием башни танка, пушкой и красным флагом на Затулинском жилмассиве и на ул. Ватутина.


Например, один из жителей увидел «Оку» на АЗС на ул. Петухова, 122/4. Также машину, ехавшую с красным флагом и муляжом головы танкиста, видели на ул. Ватутина.


«Ока» едет по ул. Ватутина
«Ока» едет по ул. Ватутина


В Новосибирске много тюнингованных автомобилей, например, несколько лет назад по городу ездила обшитая искусственным мехом 40-летняя «Волга». А иногда владельцы интересных машин выставляют их на продажу: недавно продавали внедорожник Land Rover на гусеницах за 5,5 млн руб.


Если вы заметили, как новосибирцы украшают свой город, улицы и машины ко Дню Победы, присылайте нам фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Ксения Евдокимова
Фото Василия Шилина (1), vk.com/typical_nsk (2)

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