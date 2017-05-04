В Новосибирске мать засунула плачущую девочку в контейнер с мусором

Мусорные контейнеры, в один из которых — крайний справа — мама и засунула свою дочь

Новосибирцев шокировало видео, выложенное в социальные сети сегодня утром — автор видео утверждает, что снято оно 3 мая. На записи видно, как маленький ребенок сидит в мусорном контейнере и плачет. Рядом стоит его мама. «Прохожие требовали от находившейся здесь же матери, чтобы та вытащила ребенка из контейнера, на что женщина ответила, чтобы посторонние не вмешивались в ее действия и что девочка не хочет покидать мусорный бак», — прокомментировали запись в управлении Следственного комитета по НСО.





Женщина достала плачущего ребенка из контейнера только после вмешательства прохожих. Сейчас ее разыскивают следователи.





Только после замечаний прохожих родительница достала ребенка из мусорки. Автор видео утверждает, что инцидент произошел вчера вечером, 3 мая.









Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на месте происшествия. Попавший в кадр контейнер расположен на ул. Новосибирской как раз напротив детской площадки. Вечерами по двору на скейтбордах катается компания ребят. Один из которых, рассказывают местные, как раз и снял выброшенного на мусорку ребенка.





На площадке шумно играют дети, большинство из них того же возраста, что и девочка на видео. Несколько мам с бабушками бурно обсуждают новость. Кто-то слышал от знакомых, кто-то смотрел видео в интернете.







«А вам, вам-то какое до всего этого дела? — негодует одна из бабушек, держащая за руку внука. — Может, это она его так воспитывала? Или он сам просился туда, а мать в шутку засунула. Много вас таких, шустрых, лезете да лезете в семьи. Дожили, что ребенка ударить уже нельзя...».





«Да вы думаете, что говорите? — накидывается на пожилую женщина худенькая девочка с коляской. — Вы сами бы своего внука в мусорку бы кинули?».





«Я — нет, — гордо подчеркивает собеседница, — но и это тоже не ваше дело».





Неподалеку от мусорных контейнеров есть детская площадка





По словам очевидцев, после того, как девочку достали из контейнера, она кинулась на шею матери. «Мы проходили, как раз когда они обнимались, — рассказала мать двоих детей Елена Новик. — Просто даже подумать не могли, что это родная мать девочку туда посадила. Решили, что заигрался ребенок и забрался в контейнер».





Корреспондент НГС.НОВОСТИ в обед 4 мая заметил на площадке следователей и криминалистов СК. Они фотографировали мусорку и общались с прохожими. «К вечеру обязательно найдем маму, не переживайте вы так», — заверил один из следователей.





Родители, гуляющие на площадке, никогда раньше не видели женщину с видео

Адвокат Михаил Спиридов, который по просьбе НГС.НОВОСТИ посмотрел видео, считает: если женщину найдут, ее как минимум поставят на учет в органах соцопеки за ненадлежащее воспитание ребенка. «Если подобные случаи будут повторяться или будет установлено, что мать жестоко обращается с ребенком, не следит за его воспитанием, создает угрозу для жизни, то может быть поставлен вопрос о лишении ее родительских прав», — прокомментировал специалист.







Спиридонов подчеркивает: если экспертиза установит, что действия матери повлияли на психику ребенка, могут возбудить уголовное дело по ст. 156. «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Наказание по ней — до 2 лет лишения свободы.