Слесарь влетел в горящий дом и спас 5 человек

Алексей Зуев и дети, которых он вынес из горящего дома
Алексей Зуев и дети, которых он вынес из горящего дома

20-летний житель Новосибирской области Алексей Зуев спас 4 детей и женщину из горящего дома.


Пожар случился в городе Карасуке 30 апреля, его вероятная причина — короткое замыкание электропроводки. Пожар начался ночью, поэтому долгое время оставался никем не замеченным, даже жильцами, рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по НСО. А в доме находились женщина, ее двое сыновей и двое племянников — возраст детей от 7 до 12 лет.


Сильный дым и языки пламени, вырывающиеся из камышитового дома, увидел прохожий Алексей Зуев. «Я проводил друзей домой и на обратном пути увидел дым и огонь, сразу же побежал к месту. Сначала забежал к соседке, узнал, кто в доме живет, сколько человек, и попросил ее вызвать пожарных. Потом зашел в калитку, увидел, что веранда уже горела — никак не выйти [из дома]. Я начал сразу же выбивать окно, всех разбудил и начал подзывать к окну, потом вытащил», — рассказал НГС.НОВОСТИ Алексей.


Пожарные приехали к горящему дому через 4 минуты после вызова. За это время Алексей по очереди вынес на улицу всех детей, а женщина выбралась через окно сама.


Алексей Зуев рассказал, что во время пожара не испытывал страха. «Человеческая жизнь бесценна — здесь речь о страхе не может идти», — уверен Алексей.


Молодой человек рассказал, что работает слесарем в локомотивном депо в Карасуке, а в июне уходит в армию.


Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по НСО готовят ходатайство о представлении Алексея Зуева к медали МЧС России «За отвагу на пожаре». Поступок Алексея спас жизнь 5 людей, находящихся в смертельной опасности.


Семья Ольги Салдановой и Алексей Зуев
Семья Ольги Салдановой и Алексей Зуев


«Парень вовремя нас спас, в нужный момент. Дети чувствуют себя нормально. Когда тушили пожар, они находились в машине сотрудника МЧС и не наблюдали за происходящим, поэтому у них нет испуга от пожара», — цитируют в МЧС погорелицу Ольгу Салданову.


Сотрудники МЧС подготовили в соцзащиту района документы по пожару, чтобы семье выделили материальную помощь. Сейчас погорельцы живут у знакомых в соседнем селе.


Неравнодушным жителям Новосибирской области удается спасти чью-то жизнь или задержать опасного преступника. Недавно хрупкая сибирячка задержала вора посреди улицы.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены ГУ МЧС России по НСО

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