В «Ауре» открылся ресторан с едой из Китая, Индии и Таиланда

«Шикари» на фуд-корте «Ауры»

Сегодня, 4 мая, на фуд-корте торгового центра «Аура» открылся первый в Новосибирске ресторан паназиатской кухни «Шикари».







«Блюда в меню базируются на оригинальных соусах и классических азиатских вкусах: кисло-сладкий, устричный, карри, перечный, сладкий чили. Гостям заведения предлагают вариации плова (плов с морепродуктами и манго, индийский плов), цыпленка тандури, томленую в специях говядину и баранину и известнейшие вьетнамские морепродукты лок-лак, говядину по-сычуаньски», — рассказали в PR-агентстве Business Event.





Всего меню нового ресторана состоит из 78 блюд и 29 позиций в суши-баре — здесь представлена кухня Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда и Японии. Средний чек в новом ресторане в «Ауре» составляет 800 руб. на человека.





Площадь ресторана 300 кв. м, он рассчитан на 98 посадочных мест — заведение открыло ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», которая также развивает в Новосибирске сети «IL Патио» и «Планета Суши». А в начале 2017 года «Росинтер» закрыла в «Ауре» другое свое заведение — T.G.I. Friday's, который также был единственным в городе заведением под этой вывеской.





«Шикари» открылся в помещениях фуд-корта вдоль окон, выходящих на Каменскую магистраль. О планах компании открыть заведение в Новосибирске НГС.НОВОСТИ рассказывали еще в ноябре прошлого года.





Зал рассчитан на 98 посетителей





В ресторане представлена кухня Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда и Японии





В меню 78 блюд паназиатской кухни





Средний чек на человека составляет 800 руб.





В справочнике 2ГИС по категории «Паназиатская кухня» можно найти 15 различных мест, среди них — TomYum Bar, который открылся в декабре прошлого года, служба доставки паназиатской кухни WOKme, кафе Bokker и др.

