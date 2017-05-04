Мэр Локоть назвал новую дату отключения отопления

Батареи новосибирцев станут холодными 10–11 мая, заявил Анатолий Локоть
Батареи новосибирцев станут холодными 10–11 мая, заявил Анатолий Локоть

Отопительный сезон в Новосибирске завершится, по предварительным прогнозам, 10–11 мая.


Об этом сегодня заявил мэр Анатолий Локоть.


В случае, если на предстоящих выходных в городе установится благоприятная погода, отопление отключат сразу после праздников — уже 10–11 мая, добавил мэр. При этом он заверил, что если прогнозы не оправдаются, то отопительный сезон будет продлен.


«Точную дату знает только господь бог», — сказал Анатолий Локоть.


Новосибирские синоптики уже дали точный прогноз на первую декаду мая — ожидается, что температура воздуха будет на 1–2 градуса выше климатической нормы и местами достигнет +25 градусов.

Мария Морсина
Фото Юлии Шипициной

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