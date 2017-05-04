Спасатели пытаются снять со стрелы башенного крана измученного безденежьем строителя


На месте происшествия
На месте происшествия

Новосибирские спасатели пытаются снять мужчину со строительного крана на ул. Вилюйской — пока их попытки не увенчались успехом. Как рассказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, сегодня днем оперативный дежурный МАСС получил сообщение о том, что на ул. Вилюйской в Октябрьском районе мужчина забрался на строительный кран.


На месте происшествия работают спасатели. Подробности произошедшего пока неизвестны.


Очевидцы в социальных сетях сообщают, что забравшийся на кран мужчина работает строителем и ему уже долгое время не платят зарплату.




Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео vk.com/mass54

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