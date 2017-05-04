Квартиры в строящихся новосибирских домах подорожали на четверть

Средняя площадь строящихся в Новосибирске квартир сейчас составляет 52 кв. м
Средняя площадь строящихся в Новосибирске квартир сейчас составляет 52 кв. м

Цена среднего предложения квартир в строящихся домах Новосибирска со сдачей в ближайшие 2 года выросла на 25 % — к такому выводу пришли эксперты, проанализировав базу объявлений N1.RU.


По данным аналитиков N1.RU, за год цена предложения в строящихся домах со сроком сдачи в ближайшие 2 года выросла в среднем на 590 тыс. руб. — с 2,37 до 2,96 млн руб. При этом 1 кв. м жилья в стройке подорожал с 50,6 до 56,9 тыс. руб., или на 12, 4 %. Однако помимо цены на 10,6 % выросла и средняя площадь строящихся квартир — к апрелю 2017 года она составила 52 кв. м.


По предположению руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, такой рост стоимости объясняется общей тенденцией к улучшению качества нового жилья. «Вероятно, застройщики почувствовали, что покупатели пресытились жильем эконом-класса, основное преимущество которого было лишь в цене. В борьбе за более требовательного покупателя стройкомпании пытаются предложить более интересные и качественные проекты, которые обходятся дороже», — считает она.


Тенденцию к увеличению спроса на более просторные квартиры, в которых больше одной комнаты, эксперты уже отмечали ранее. Это побуждает застройщиков сокращать число маленьких квартир в новых проектах.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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