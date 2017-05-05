Мэрия назвала даты отключений горячей воды

Отопление в квартирах новосибирцев исчезнет 10 мая, а горячую воду начнут отключать уже с 15 мая

Отопительный сезон в Новосибирске завершится 10 мая, а уже 15 мая — начнутся испытания теплосетей и отключения горячей воды.







«Сегодня постановление об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Городские службы начинают подготовку объектов энергетического хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону 2017–2018 годов», — сообщили в пресс-центре мэрии 5 мая.





Согласно нормативам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении 5 дней. Уже с сегодняшнего дня намечается устойчивое повышение среднесуточной температуры воздуха, отметили в мэрии.





Городские службы уже начинают подготовку к следующему отопительному сезону и запланировали отключения горячей воды.







«С 15 мая специалисты АО "СИБЭКО" приступят к гидравлическим испытаниям. В первую очередь испытания на плотность и прочность тепловых сетей пройдут по зоне ТЭЦ-5. Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно», — рассказали в мэрии.





Отключение горячей воды в зоне ТЭЦ-5 займет максимум 9 дней — с 15 по 24 мая. Под испытания попадают сети:





в Дзержинском районе — по ул. Айвазовского, ул. Бориса Богаткова, ул. Бродского, ул. Васнецова, ул. Волжской, ул. Волочаевской, ул. Гоголя, Гусинобродскому шоссе, пр. Дзержинского, ул. Доватора, ул. Есенина, ул. Коминтерна, ул. Кошурникова, ул. Куприна, ул. Левитана, ул. Национальной, ул. Ползунова, ул. Селезнева, ул. Толбухина, ул. Трикотажной;



в Железнодорожном районе — по ул. 1905 года, ул. Бурлинской, ул. Нарымской, ул. Сибирской, ул. Советской (от Вокзальной магистрали до ул. Писарева), ул. Челюскинцев, ул. Шамшурина, Вокзальной магистрали;



в Заельцовском районе — по Линейному ж/м, ул. Линейной, от ул. Нарымской до ул. Плановой в сторону р. Оби;





в Октябрьском районе — по ул. Автогенной, ул. Бориса Богаткова, ул. Белинского, ул. Воинской, ул. Грибоедова, ул. Долидовича, ул. Дунайской, ул. Карла Либкнехта, ул. Кирова, ул. Коммунстроевской, ул. Кошурникова, ул. Крамского, ул. Ленинградской, ул. Лескова, ул. Лобова, ул. Московской, ул. Нижегородской, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходной, ул. Пролетарской, ул. Толстого, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Шевченко, Восточному ж/м, Ключ-Камышенскому плато, ул. Вилюйской, ул. Выборной;



в Центральном районе — по ул. Военной, ул. Гоголя, ул. Демьяна Бедного, ул. Депутатской, ул. Державина, ул. Достоевского, ул. Ермака, ул. Ипподромской, ул. Каменской, ул. Крылова, ул. Чаплыгина, ул. Романова, ул. Мичурина, ул. Некрасова, ул. Ольги Жилиной, ул. Октябрьской, ул. Орджоникидзе, ул. Островского, ул. Партизанской, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Селезнева, ул. Советской, ул. Фрунзе;





в Первомайском районе — по ул. Баумана, ул. Героев Революции, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Марата, ул. Первомайской, ул. Пожарского, ул. Тельмана, ул. Физкультурной, ул. Чапаева, ул. Эйхе.



«Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 4 часов 14 мая. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта», — добавили в пресс-центре.







Ранее в правительстве НСО отмечали, что отопительный сезон в Новосибирске и всем регионе может завершиться 15 мая. А накануне, 4 мая, мэр Анатолий Локоть заявил, что точную дату отключения отопления «может Господь Бог сказать, потому что он распоряжается погодой».