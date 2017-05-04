Пришедшая домой девушка обнаружила в квартире змею

Поймать змею удалось спасателям

Поздно вечером 3 мая жительница Ленинского района Новосибирска обнаружила у себя в квартире змею и вызвала спасателей.





В 23:05 на телефон оперативного дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) позвонила девушка, живущая на 1-м этаже дома по ул. Блюхера. Звонившая сообщила, что вернулась домой и увидела в комнате змею.







«Прибывший на вызов экипаж спасателей МАСС, надев средства защиты, выманил змею в коридор для избежания возможного укуса девушки. Затем спасатели МАСС упаковали змею в пакет и отвезли в Новосибирский зоопарк», — описали ситуацию в муниципальной аварийно-спасательной службе.







Спасатели уточнили, что дежурные сотрудники зоопарка осмотрели привезенную змею и предположили, что она может быть ядовитой, но более точно определить породу змеи смогут только специалисты по пресмыкающимся. Как змея попала в квартиру, пока неизвестно.











Это уже не первый случай, когда новосибирцы обнаруживают змей у себя в квартирах. Похожий случай произошел летом 2016 года в Советском районе: жительница ул. Экваторной увидела толстую зеленую змею в ванной комнате. А годом ранее житель пр. Дзержинского нашел в своей квартире маисового полоза, обычно обитающего в США.

