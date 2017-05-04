На площади Ленина припарковалась фура с кровью

С утра к фуре Новосибирского центра крови уже выстроилась небольшая очередь
С утра к фуре Новосибирского центра крови уже выстроилась небольшая очередь

Утром 4 мая на пл. Ленина встала фура Новосибирского центра крови — традиционная донорская акция «Помоги делом!» посвящена Дню Победы.


Донорская акция «Помоги делом!» ко Дню Победы проходит на пл. Ленина со стороны мэрии до 12:30.


В мобильном пункте все желающие смогут стать донорами и помочь людям, нуждающимся в переливании крови, сообщили в мэрии. 


Организаторами выступили ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови» и Новосибирская ассоциация детских объединений при поддержке комитета по делам молодежи мэрии.


«Патриотическое движение доноров в годы Великой Отечественной войны сохранило сотни тысяч жизней воинов. Это был массовый подвиг. Подвиг, которого не знала еще история человечества. Всего в годы Великой Отечественной войны в нашей стране было около 5,5 млн доноров, давших для фронта 1700 тыс. л крови», — рассказали в оргкомитете.


Все участники акции получат георгиевские ленточки и мороженое
Все участники акции получат георгиевские ленточки и мороженое


В мэрии напомнили, что в годы войны советские люди массово становились донорами, а Новосибирская станция переливания крови активно снабжала кровью госпитали. 


«На январь 1944-го в городе насчитывалось более 7,1 тыс. доноров, которые, буквально не щадя себя, делились своей кровью с фронтом. Так, А. П. (Александра Прокопьевна. — М.М.) Зимина сдала за войну 23 л крови!» — напомнили в пресс-центре мэрии.


Организаторы пообещали, что все участники акции получат георгиевские ленточки и мороженое от спонсоров.


Новосибирский центр крови часто устраивает выездные акции на пл. Ленина — к большой красной фуре центра стоят очереди из десятков горожан. Ранее в центре напомнили, что за весь 2016 год новосибирские доноры сдали более 40 тыс. л цельной крови

Мария Морсина
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