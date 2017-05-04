Мужчина выпал с 13-го этажа дома в Горском микрорайоне

Погибший мужчина приехал в гости из Абакана

Ночью 4 мая в Ленинском районе Новосибирска насмерть разбился мужчина, выпавший с 13-го этажа.







Об инциденте в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель. По его данным, мужчина выпал из окна в 00:18 из дома по адресу Горский микрорайон, 53.





В следственном управлении СК РФ по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили гибель мужчины. «1986 года рождения, он житель Абакана, приехал в гости», — рассказали в областном СК РФ.





По предварительным данным, в происшествии нет криминальной подоплеки — сейчас следователи проводят проверку.







Среди последних историй с упавшими с высоты была смерть мужчины, погибшего на Троллейной.