Мужчина выпал с 13-го этажа дома в Горском микрорайоне

Погибший мужчина приехал в гости из Абакана
Погибший мужчина приехал в гости из Абакана

Ночью 4 мая в Ленинском районе Новосибирска насмерть разбился мужчина, выпавший с 13-го этажа.


Об инциденте в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель. По его данным, мужчина выпал из окна в 00:18 из дома по адресу Горский микрорайон, 53. 


В следственном управлении СК РФ по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили гибель мужчины. «1986 года рождения, он житель Абакана, приехал в гости», — рассказали в областном СК РФ.


По предварительным данным, в происшествии нет криминальной подоплеки — сейчас следователи проводят проверку.


Среди последних историй с упавшими с высоты была смерть мужчины, погибшего на Троллейной.

Елена Громкова
Фото Александра Агафонова

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