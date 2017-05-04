Ученые из Академгородка начали разработку сверхзвукового пассажирского самолета

Сибирские ученые займутся разработкой летательных аппаратов, скорость которых будет в 12 раз превышать скорость звука, сообщил «Интерфакс».


Академик Василий Фомин объявил о том, что сибирские ученые займутся разработкой сверхзвукового самолета на 20 пассажиров
Академик Василий Фомин объявил о том, что сибирские ученые займутся разработкой сверхзвукового самолета на 20 пассажиров

«В презентации, представленной СО РАН на пресс-конференции в Москве в среду, говорится, что перед ними поставлена перспективная задача создать летательные аппараты, способные развивать скорость в 12 раз выше скорости звука (12 Махов). Один Мах соответствует скорости звука — примерно 300 метров в секунду или 1224 км/ч», — передает информагентство.


Научный руководитель Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Василий Фомин пояснил, что в ближайшее время ученые могут создать небольшой сверхзвуковой пассажирский самолет. «Научные вопросы здесь решены», — цитирует агентство академика.


По словам Фомина, главная проблема для пассажирской сверхзвуковой авиации — это преодоление звукового удара. Для больших самолетов этот вопрос пока не решен. 


«Поэтому решили сделать небольшой, так называемый административный самолет на 20–25 человек. Что касается сроков — это вопросы к промышленности», — приводит агентство слова Василия Фомина.


Между тем инженеры-конструкторы Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина сейчас работают над созданием современных лайнеров на основе старых самолетов Ан-2 и Як-40. Готовый проект самолета, который сможет заменить Ан-2, СибНИА обещал представить к середине 2017 года.

Ольга Хмелевская
Фото Елены Трухиной с сайта sbras.nsc.ru

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