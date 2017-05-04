Пони Бритни и Бинто стали родителями в Новосибирском зоопарке

Аппалуза пони

В Новосибирском зоопарке стали родителями аппалуза пони, привезенные несколько лет назад из Голландии.







«Кобылу зовут Бритни, жеребец — Бинто. Их очень любят сотрудники выездного сектора и те, кто приходит сюда на занятия или просто покататься. Они спокойны, лояльны к детям и очень красивы. И вот у таких замечательных пони родилась дочка. Ее назвали Бабочкой. Какой вырастет наша Бабочка, можно только предположить. Ясно, что она будет чубарой масти (т.е. с контрастными пятнами), а вот с оттенками угадать сложно», — сообщает утром 4 мая Новосибирский зоопарк.







Именно окрас сделал пони аппалуза популярными во всем мире, отмечают представители зоопарка. Порода была выведена в Америке, сейчас без этой породы не проходит ни одна выставка, ни один чемпионат среди лошадей класса пони.







«Наша малышка Бабочка пока держится возле мамы. Но с каждым днем окружающий мир занимает ее все больше. Семейство живет в просторном вольере недалеко от конюшни», — добавили в пресс-службе организации.







На прошлой неделе сообщалось, что потомством в зоопарке обзавелись редкие бараны аргали.