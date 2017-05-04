Пони Бритни и Бинто стали родителями в Новосибирском зоопарке

Аппалуза пони
Аппалуза пони

В Новосибирском зоопарке стали родителями аппалуза пони, привезенные несколько лет назад из Голландии.


«Кобылу зовут Бритни, жеребец — Бинто. Их очень любят сотрудники выездного сектора и те, кто приходит сюда на занятия или просто покататься. Они спокойны, лояльны к детям и очень красивы. И вот у таких замечательных пони родилась дочка. Ее назвали Бабочкой. Какой вырастет наша Бабочка, можно только предположить. Ясно, что она будет чубарой масти (т.е. с контрастными пятнами), а вот с оттенками угадать сложно», — сообщает утром 4 мая Новосибирский зоопарк.


Именно окрас сделал пони аппалуза популярными во всем мире, отмечают представители зоопарка. Порода была выведена в Америке, сейчас без этой породы не проходит ни одна выставка, ни один чемпионат среди лошадей класса пони.


«Наша малышка Бабочка пока держится возле мамы. Но с каждым днем окружающий мир занимает ее все больше. Семейство живет в просторном вольере недалеко от конюшни», — добавили в пресс-службе организации.


На прошлой неделе сообщалось, что потомством в зоопарке обзавелись редкие бараны аргали.

Елена Громкова
Фото SHSPhotography (Essentials/iStock)

Прочтений: 4442
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено