По Западно-Сибирской железной дороге прокатилось 12 миллионов человек

За 4 месяца по железным дорогам Западно-Сибирской сети проехали 11,9 млн пассажиров

За I квартал 2017 года на Западно-Сибирской железной дороге вырос пассажиропоток.







«По оперативным данным, в январе – апреле 2017 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 11,9 млн пассажиров, что на 0,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении отправлено 10,4 млн пассажиров (+0,5 %), в дальнем следовании — около 1,5 млн (+ 0,6 %)», — передает пресс-служба ЗСЖД.







На ЗСЖД летом будут курсировать 79 пассажирских поездов, из которых 39 — собственного формирования Западно-Сибирского филиала АО «ФПК», еще 40 — транзитные.







Летом число пригородных поездов составит 170 пар за сутки в будни и 172 — за сутки в выходные.





На прошлой неделе ОАО «Экспресс-пригород» объявлял летнее расписание.