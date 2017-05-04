По Западно-Сибирской железной дороге прокатилось 12 миллионов человек

За 4 месяца по железным дорогам Западно-Сибирской сети проехали 11,9 млн пассажиров
За 4 месяца по железным дорогам Западно-Сибирской сети проехали 11,9 млн пассажиров

За I квартал 2017 года на Западно-Сибирской железной дороге вырос пассажиропоток.


«По оперативным данным, в январе – апреле 2017 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 11,9 млн пассажиров, что на 0,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении отправлено 10,4 млн пассажиров (+0,5 %), в дальнем следовании — около 1,5 млн (+ 0,6 %)», — передает пресс-служба ЗСЖД.


На ЗСЖД летом будут курсировать 79 пассажирских поездов, из которых 39 — собственного формирования Западно-Сибирского филиала АО «ФПК», еще 40 — транзитные.


Летом число пригородных поездов составит 170 пар за сутки в будни и 172 — за сутки в выходные.


На прошлой неделе ОАО «Экспресс-пригород» объявлял летнее расписание.

Елена Громкова
Фото Екатерины Калиневич

Прочтений: 2243
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено