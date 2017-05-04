Дорожники начали ремонт на улице Никитина

ул. Никитина
ул. Никитина

В Новосибирске дорожные службы начали ремонт ул. Никитина — от Кирова до Есенина —  в Октябрьском районе города.


Накануне, 3 мая, на месте совещание провел мэр города Анатолий Локоть.


«На прошлой неделе мы посмотрели, как ведется ремонт дорожного полотна в левобережье в Кировском районе, теперь начали проверку на правом берегу. Ул. Никитина — объект большой, более 57 тыс. кв. м, здесь дорога будет расширяться до трех полос в каждую сторону. Ремонт ведется комплексно — ремонтируется проезжая часть, обустраиваются тротуары, автобусные остановки и парковочные карманы, устанавливается ограждение и светофоры. На этом участке очень интенсивное движение, поэтому основные работы ведутся ночью», — передает слова Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.


Как сообщил представитель подрядной организации, первый заместитель генерального директора ООО «Дорсиб плюс» Дмитрий Харланов, участок на улице Никитина протяженностью 3,5 км — один из крупных объектов программы «Безопасные и качественные дороги». 


Рабочие заменят здесь семь светофорных объектов, установят комплексы фото- и видеофиксации, от ул. Чехова до ул. Есенина обновят дорожное покрытие, тротуары, перенесут остановки общественного транспорта. При этом будет изменена и схема движения — для этого на дороге появятся новая, более стойкая, термопластиковая разметка и дорожные знаки. 


ул. Никитина
ул. Никитина

Помимо ул. Никитина в планах 2017 года ремонт еще 16,5 км дорог — всего на этих дорогах будет 4 подрядчика: ООО «Сибавтобан», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «Дорсиб плюс», ОАО «Новосибирскавтодор». На работы 480 млн руб. отправил федеральный бюджет, 320 млн руб. —  областной бюджет, 236 млн руб. — городской.

Елена Громкова
Фото пресс-центра мэрии Новосибирска

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