Женщина пошла под суд за покупку шпионского диктофона на AliExpress

56-летняя жительница Новосибирской области предстанет перед судом из-за того, что заказала на сайте AliExpress диктофон, замаскированный под флеш-карту.


Санкции статьи обвинения предусматривают до 4 лет лишения свободы
Санкции статьи обвинения предусматривают до 4 лет лишения свободы

Жительница Барабинского района Татьяна Беляева обвиняется по ч. 3 ст. 30, ст. 138.1 УК РФ (покушение на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). 


«По версии следствия, Беляева в ноябре 2015 года, используя ноутбук, заказала через сайт AliExpress цифровой диктофон аккумуляторной записи, корпус которого был выполнен в виде флеш-карты, произведя оплату за товар через электронный кошелек "Яндекс Деньги"», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.


В ведомстве отмечают, что свой заказ женщина так и не получила: 5 февраля 2016 года в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» таможеники просветили почту рентгенаппаратом и увидели подозрительное устройство. Экспертиза показала, что оно предназначено для скрытой аудиозаписи.


Сейчас заместитель Барабинского межрайонного прокурора Александр Девятов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь его будет рассматривать суд.


Годом ранее суд оштрафовал на 200 тыс. руб. семью новосибирских предпринимателей, которые продавали скрытые видеокамеры, замаскированные под датчики пожарной сигнализации

Ольга Хмелевская
Фото Артема Ленца

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