Умершая женщина оставила наследникам полумиллионный долг по кредитам

В Новосибирской области родственники умершей старушки собрали 500 тыс. руб., чтобы погасить ее долги по кредитам и получить 3-комнатную квартиру.


Умершая старушка оставила родственникам в наследство 3-комнатную квартиру и огромный долг по кредитам
Умершая старушка оставила родственникам в наследство 3-комнатную квартиру и огромный долг по кредитам

Пожилая хозяйка 3-комнатной квартиры в Линево задолжала двум банкам 600 тыс. руб. по потребительским кредитам. 


«Возвращать деньги пожилая женщина не стремилась, а потому судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Искитимскому району Новосибирской области взыскание было обращено на пенсию неплательщицы. До безвременной кончины должницы таким образом удалось взыскать порядка 150 тыс. руб.», — описали ситуацию сегодня, 3 мая, в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


После смерти должницы ее родственники попытались переоформить квартиру, но у них это не получилось: из-за долга старушки пристав наложил запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Внуки покойной были уверены, что после ее смерти долг за квартиру должен исчезнуть, и пришли с вопросами в отдел судебных приставов.


Но пристав объяснил, что для снятия запрета на регистрационные действия наследник должен погасить долги за умершую женщину.


Как отмечают в службе судебных приставов, через несколько дней делегация внуков снова пришла на прием к судебному приставу-исполнителю. Но на этот раз не с пустыми руками.


«450 тыс. руб. задолженности и еще порядка 50 тыс. руб. исполнительского сбора были переданы должностному лицу, чтобы погасить задолженность покойной должницы и вступить в права наследования», — сообщили в службе судебных приставов, уточнив, что рыночная стоимость унаследованной квартиры составляет около 2 млн руб.

Ольга Хмелевская
Фото Владимира Трефилова (РИА Новости)

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