Умершая женщина оставила наследникам полумиллионный долг по кредитам

В Новосибирской области родственники умершей старушки собрали 500 тыс. руб., чтобы погасить ее долги по кредитам и получить 3-комнатную квартиру.





Умершая старушка оставила родственникам в наследство 3-комнатную квартиру и огромный долг по кредитам

Пожилая хозяйка 3-комнатной квартиры в Линево задолжала двум банкам 600 тыс. руб. по потребительским кредитам.







«Возвращать деньги пожилая женщина не стремилась, а потому судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Искитимскому району Новосибирской области взыскание было обращено на пенсию неплательщицы. До безвременной кончины должницы таким образом удалось взыскать порядка 150 тыс. руб.», — описали ситуацию сегодня, 3 мая, в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.







После смерти должницы ее родственники попытались переоформить квартиру, но у них это не получилось: из-за долга старушки пристав наложил запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Внуки покойной были уверены, что после ее смерти долг за квартиру должен исчезнуть, и пришли с вопросами в отдел судебных приставов.







Но пристав объяснил, что для снятия запрета на регистрационные действия наследник должен погасить долги за умершую женщину.







Как отмечают в службе судебных приставов, через несколько дней делегация внуков снова пришла на прием к судебному приставу-исполнителю. Но на этот раз не с пустыми руками.







«450 тыс. руб. задолженности и еще порядка 50 тыс. руб. исполнительского сбора были переданы должностному лицу, чтобы погасить задолженность покойной должницы и вступить в права наследования», — сообщили в службе судебных приставов, уточнив, что рыночная стоимость унаследованной квартиры составляет около 2 млн руб.