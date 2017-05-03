Летевший в Новосибирск самолет вернулся в «Пулково» из-за болезни пассажира

После дозаправки самолет повторно вылетел в Новосибирск

Сегодня, 3 мая, самолет авиакомпании «Глобус», летевший из Санкт-Петербурга в Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за пассажира, которому стало плохо.







Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе санкт-петербургского аэропорта «Пулково».







«Самолет вернулся в "Пулково" в связи с тем, что у одного из пассажиров ухудшилось состояние здоровья. Борт приземлился, пассажир был снят с борта, ему была оказана медицинская помощь, а сам самолет заправился, после чего вылетел к месту назначения», — описали ситуацию в аэропорту.





Повторно в Новосибирск авиарейс вылетел в 15:10 по санкт-петербургскому времени — спустя примерно 2 часа после первого взлета, уточнили в пресс-службе «Пулково».





Это уже не первый случай, когда плохое самочувствие пассажиров вносит коррективы в расписание новосибирских авиарейсов. Например, в октябре 2016 года по этой причине самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Фергану, совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы.