Летевший в Новосибирск самолет вернулся в «Пулково» из-за болезни пассажира

После дозаправки самолет повторно вылетел в Новосибирск
После дозаправки самолет повторно вылетел в Новосибирск

Сегодня, 3 мая, самолет авиакомпании «Глобус», летевший из Санкт-Петербурга в Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за пассажира, которому стало плохо.


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе санкт-петербургского аэропорта «Пулково».


«Самолет вернулся в "Пулково" в связи с тем, что у одного из пассажиров ухудшилось состояние здоровья. Борт приземлился, пассажир был снят с борта, ему была оказана медицинская помощь, а сам самолет заправился, после чего вылетел к месту назначения», — описали ситуацию в аэропорту.


Повторно в Новосибирск авиарейс вылетел в 15:10 по санкт-петербургскому времени — спустя примерно 2 часа после первого взлета, уточнили в пресс-службе «Пулково».


Это уже не первый случай, когда плохое самочувствие пассажиров вносит коррективы в расписание новосибирских авиарейсов. Например, в октябре 2016 года по этой причине самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Фергану, совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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