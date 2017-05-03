Двое смелых новосибирцев с ВИЧ вышли на пикет в Первомайский сквер

На пикет решились выйти только двое ВИЧ-положительных новосибирцев

Вечером 3 мая новосибирцы с ВИЧ устроили 2 одиночных пикета в Первомайском сквере — они жалуются на нехватку лекарств и очереди в новой специальной поликлинике.





Одиночные пикеты начались в 18:00 на разных сторонах Первомайского сквера. Один из участников — Сергей Ульянов — публично протестует против перебоев с лекарствами для ВИЧ-положительных людей уже не впервые. Первый раз он вышел в Первомайский сквер осенью 2016 года.







Вторая участница пикета в сквере представилась Евгенией. Девушка сообщила НГС.НОВОСТИ, что проходит терапию в течение года, но уже второй раз столкнулась с перебоями в поставках лекарств.





«Препаратов в принципе очень-очень мало, на всех не хватает. Я столкнулась с проблемой в феврале.





Привыкла только к одной терапии по одной схеме — ее начали менять. Если одна предназначена лет на 5, а я ее год всего пью, и мне меняют ее на другую, это очень плохо.







Препараты, которые дают взамен, боюсь пить. (Серьезные побочные эффекты? — М.М.) Да, очень серьезные. Второе — очереди, и талонов на всех не хватает. А если попадаешь [на прием] — нет подходящей тебе терапии. Уходишь ни с чем», — объяснила Евгения.







Она подчеркнула, что новая поликлиника для пациентов с ВИЧ не смогла сократить очереди и люди приезжают туда к 05:00, чтобы попасть на прием.





Пикетчики утверждают, что проблема не только в нехватке лекарств, но и в очередях к врачам-инфекционистам





«Мы пишем [в минздрав НСО] — нам отписываются, что проблем нет, все в норме, стабильно, прекрасно. Но на деле это не так», — заверила девушка.







Что касается организации более массовых акций протеста, Евгения предположила, что немногие ВИЧ-положительные пациенты решатся публично рассказать о своем заболевании.







В конце прошлого года власти отчитались, что Минздрав РФ выделил Новосибирской области больше 50 млн руб. на приобретение лекарств от ВИЧ и гепатитов В и С.

