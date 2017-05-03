В центре Новосибирска началась репетиция парада Победы
Вечером 3 мая репетиция парада Победы осложнила движение транспорта по центру Новосибирска.
Репетиция парада Победы должна начаться на пл. Ленина в 18:30. В связи с этим власти уже в начале шестого начали перекрывать магистрали в центре Новосибирска. Всего по плану под перекрытие должны попасть участки на 6 улицах — Красном проспекте, ул. Мичурина, Ядринцевской, Орджоникидзе, Октябрьской магистрали и ул. Кирова.
Из-за перекрытий загруженность дорог в центре города начала расти. «Спасибо тем, кто разработал такой гениальный план по перекрытию улиц в самый пик», «Репетицию можно на час позднее провести, разгрузив дороги», — возмущаются пользователи мобильного приложения Яндекс.Карты.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, к 18:00 автомобильные заторы в Новосибирске оценивались на 7 баллов. На ул. Советской скорость транспортного потока упала до 5 км/ч, на ул. Октябрьской, Фрунзе и Максима Горького — до 3 км/ч, на пр. Димитрова — до 7 км/ч.
Между тем новосибирцы начали выкладывать в социальные сети фотографии и видео с военной техникой, проезжающей по центру города.
Как сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, перекрытия в центре города продлятся до 22:00.
Ранее к репетиции парада Победы приступила военная авиатехника: примерно в 15:00 над центром Новосибирска пролетели вертолеты Ми-8, Ми-24 и истребители МиГ-31.
Новосибирцы, наблюдающие за репетицией парада Победы, восхищаются красотой и мощью военной техники.
Между тем пробки в городе достигли 8-балльного уровня.
Из-за перекрытых улиц поток горожан хлынул в метро.
Ольга Хмелевская
Скриншоты yandex.ru/maps (2), приложение Яндекс.Карты (3, 4)
Фото Ольги Бурлаковой (1), instagram.com (5–9, 12, 14), Юлии Шипициной (10, 11), очевидца (13)
Видео instagram.com