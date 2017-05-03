В центре Новосибирска началась репетиция парада Победы

Трансляция обновляется

Вечером 3 мая репетиция парада Победы осложнила движение транспорта по центру Новосибирска.





Фото с репетиции парада

Репетиция парада Победы должна начаться на пл. Ленина в 18:30. В связи с этим власти уже в начале шестого начали перекрывать магистрали в центре Новосибирска. Всего по плану под перекрытие должны попасть участки на 6 улицах — Красном проспекте, ул. Мичурина, Ядринцевской, Орджоникидзе, Октябрьской магистрали и ул. Кирова.







В центре города собрались пробки





Из-за перекрытий загруженность дорог в центре города начала расти. «Спасибо тем, кто разработал такой гениальный план по перекрытию улиц в самый пик», «Репетицию можно на час позднее провести, разгрузив дороги», — возмущаются пользователи мобильного приложения Яндекс.Карты.















По данным сервиса Яндекс.Пробки, к 18:00 автомобильные заторы в Новосибирске оценивались на 7 баллов. На ул. Советской скорость транспортного потока упала до 5 км/ч, на ул. Октябрьской, Фрунзе и Максима Горького — до 3 км/ч, на пр. Димитрова — до 7 км/ч.







Между тем новосибирцы начали выкладывать в социальные сети фотографии и видео с военной техникой, проезжающей по центру города.

Интересно, заберет ли эвакуатор нарушителя на штрафстоянку? 😂 #репетиция #парадпобеды Публикация от Max Tyschenko (@bazinga_eleven) Май 3 2017 в 3:33 PDT













Побыал на параде уже #9мая#парад#деньпобеды#репетиция Публикация от @ilya_sovarovsky Май 3 2017 в 4:11 PDT





Как сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, перекрытия в центре города продлятся до 22:00.





Ранее к репетиции парада Победы приступила военная авиатехника: примерно в 15:00 над центром Новосибирска пролетели вертолеты Ми-8, Ми-24 и истребители МиГ-31.











18:53





Новосибирцы, наблюдающие за репетицией парада Победы, восхищаются красотой и мощью военной техники.

Забыла про репетицию парада сегодня, вышла из метро и испугалась даже😂но все такие это очень красиво и мощно 😎горжусь что я русская🤗#парад#репетиция# Публикация от Xel'ga💪👱 (@xelga.09) Май 3 2017 в 4:36 PDT





Новосибирск, репетиция парада #новосибирск #siberia #парад Публикация от Геннадий сибиряк (@genady_sibiryak) Май 3 2017 в 4:30 PDT





Красота спасает мир #новосибирск #парад #siberia Публикация от Геннадий сибиряк (@genady_sibiryak) Май 3 2017 в 4:40 PDT





18:31

Между тем пробки в городе достигли 8-балльного уровня.





«Советская встала в сплошную пробку», — передает фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ









#nsk#пробки #советская Центр перекрыли. Всё бы ничего, но вонь от выхлопа на Советской стоит такая - хоть респиратор надевай... Публикация от @yaromiravi Май 3 2017 в 4:31 PDT





18:22

Из-за перекрытых улиц поток горожан хлынул в метро.





«На площади Ленина ад», — сообщает одна из пассажирок метрополитена





Вот что значит работать в #центре города и когда окна офиса выходят на #красныйпроспект)) в общем #парад я уже посмотрела✊🏻 Публикация от Настасья (@mamontova_aa) Май 3 2017 в 4:20 PDT



