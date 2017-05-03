В центре Новосибирска началась репетиция парада Победы

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Вечером 3 мая репетиция парада Победы осложнила движение транспорта по центру Новосибирска.


Фото с репетиции парада
Фото с репетиции парада

Репетиция парада Победы должна начаться на пл. Ленина в 18:30. В связи с этим власти уже в начале шестого начали перекрывать магистрали в центре Новосибирска. Всего по плану под перекрытие должны попасть участки на 6 улицах — Красном проспекте, ул. Мичурина, Ядринцевской, Орджоникидзе, Октябрьской магистрали и ул. Кирова.


В центре города собрались пробки
В центре города собрались пробки


Из-за перекрытий загруженность дорог в центре города начала расти. «Спасибо тем, кто разработал такой гениальный план по перекрытию улиц в самый пик», «Репетицию можно на час позднее провести, разгрузив дороги», — возмущаются пользователи мобильного приложения Яндекс.Карты.


В центре Новосибирска началась репетиция парада Победы (обновляется)


В центре Новосибирска началась репетиция парада Победы (обновляется)


По данным сервиса Яндекс.Пробки, к 18:00 автомобильные заторы в Новосибирске оценивались на 7 баллов. На ул. Советской скорость транспортного потока упала до 5 км/ч, на ул. Октябрьской, Фрунзе и Максима Горького — до 3 км/ч, на пр. Димитрова — до 7 км/ч.


Между тем новосибирцы начали выкладывать в социальные сети фотографии и видео с военной техникой, проезжающей по центру города.




Побыал на параде уже #9мая#парад#деньпобеды#репетиция

Публикация от @ilya_sovarovsky


Как сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, перекрытия в центре города продлятся до 22:00.


Ранее к репетиции парада Победы приступила военная авиатехника: примерно в 15:00 над центром Новосибирска пролетели вертолеты Ми-8, Ми-24 и истребители МиГ-31.




Новосибирцы, наблюдающие за репетицией парада Победы, восхищаются красотой и мощью военной техники.


Новосибирск, репетиция парада #новосибирск #siberia #парад

Публикация от Геннадий сибиряк (@genady_sibiryak)


Красота спасает мир #новосибирск #парад #siberia

Публикация от Геннадий сибиряк (@genady_sibiryak)


Между тем пробки в городе достигли 8-балльного уровня.


«Советская встала в сплошную пробку», — передает фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ
«Советская встала в сплошную пробку», — передает фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ


В центре Новосибирска началась репетиция парада Победы (обновляется)



Из-за перекрытых улиц поток горожан хлынул в метро.


«На площади Ленина ад», — сообщает одна из пассажирок метрополитена
«На площади Ленина ад», — сообщает одна из пассажирок метрополитена



Ольга Хмелевская
Скриншоты yandex.ru/maps (2), приложение Яндекс.Карты (3, 4)
Фото Ольги Бурлаковой (1), instagram.com (5–9, 12, 14), Юлии Шипициной (10, 11), очевидца (13)
Видео instagram.com

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