Власти запретили продажу алкоголя в центре Новосибирска на 9 мая

Центр Новосибирска в День Победы









Мэрия Новосибирска выпустила постановление, по которому запретила продажу алкоголя в магазинах в центре города на 9 мая.





Это сделано для безопасности во время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.





«В организациях торговли, расположенных в местах проведения массовых общегородских мероприятий и на прилегающих к ним территориях, не будет продаваться алкогольная и слабоалкогольная продукция, а также исключена реализация всех напитков в стеклянной таре», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Запрет касается всех торговых объектов, находящихся в центральной части города:





от пл. им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно),





от ул. Советской до ул. Каменской (включительно),





на ул. Ленина (от пл. им. Ленина до ул. Урицкого).







Кроме того, ограничение также касается магазинов, находящихся в Ленинском и Калининском районах:





от ул. Титова до ул. Широкой,





от ул. Римского-Корсакова до ул. Троллейной,





от остановки общественного транспорта «Стадион "Сибирь"» (ул. Богдана Хмельницкого, 18, 19) до остановки общественного транспорта «Учительская» (ул. Богдана Хмельницкого, 63«а», 74) (включительно),





от ул. Александра Невского до ул. Народной.







«Продажа алкогольных напитков 9 мая допускается только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения», — подчеркнули в пресс-центре.







Также власти порекомендовали летним кафе в этот день завершить работу не позднее 23:00.







Подобные ограничения власти объявляют ежегодно перед этим праздником.