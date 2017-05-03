Власти решили потратить миллионы на капремонт стоквартирного дома

Стоквартирный дом на Красном проспекте

Власти Новосибирска заказали ремонт исторического памятника — стоквартирного дома по адресу Красный проспект, 16 — на это потратят почти 10 млн руб.







Конкурс объявлен 2 мая, говорится на сайте zakupki.gov.ru. Капитальный ремонт затронет нежилые помещения по адресу Красный проспект, 16. Заказчиком выступает городской департамент строительства и архитектуры.







Согласно техническому заданию, в доме требуется отремонтировать подвалы, ремонт полов, стен, потолка на первом этаже, стен и потолка на втором этаже, лестничных клеток. Кроме того, планируется небольшой ремонт фасада, в частности, на 20 кв. м нужно поменять штукатурку. Среди других заданий — работы на водопроводе и канализации, системе отопления, вентиляции, пожарной сигнализации. Также власти заказали благоустройство территории — установку бортовых камней, тротуарных плит, ремонт асфальтового покрытия.







Начальная цена контракта 9 млн 499 тыс. руб., половину стоимости бюджет города выплатит в 2017 году, вторую половину — в 2018 году.







Победитель станет известен 22 мая, ремонт он должен будет завершить через 10 дней после заключения договора.







В конце прошлого года власти уже объявляли конкурс на разработку проекта ремонта этого дома — тогда работы оценивались в 2,2 млн руб. Победитель должен был разработать документы для ремонта помещений подвального, цокольного и первого этажей.

