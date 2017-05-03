Власти решили потратить миллионы на капремонт стоквартирного дома

Стоквартирный дом на Красном проспекте
Стоквартирный дом на Красном проспекте

Власти Новосибирска заказали ремонт исторического памятника — стоквартирного дома по адресу Красный проспект, 16 — на это потратят почти 10 млн руб.


Конкурс объявлен 2 мая, говорится на сайте zakupki.gov.ru. Капитальный ремонт затронет нежилые помещения по адресу Красный проспект, 16. Заказчиком выступает городской департамент строительства и архитектуры.


Согласно техническому заданию, в доме требуется отремонтировать подвалы, ремонт полов, стен, потолка на первом этаже, стен и потолка на втором этаже, лестничных клеток. Кроме того, планируется небольшой ремонт фасада, в частности, на 20 кв. м нужно поменять штукатурку. Среди других заданий — работы на водопроводе и канализации, системе отопления, вентиляции, пожарной сигнализации. Также власти заказали благоустройство территории — установку бортовых камней, тротуарных плит, ремонт асфальтового покрытия.


Начальная цена контракта 9 млн 499 тыс. руб., половину стоимости бюджет города выплатит в 2017 году, вторую половину — в 2018 году.


Победитель станет известен 22 мая, ремонт он должен будет завершить через 10 дней после заключения договора.


В конце прошлого года власти уже объявляли конкурс на разработку проекта ремонта этого дома — тогда работы оценивались в 2,2 млн руб. Победитель должен был разработать документы для ремонта помещений подвального, цокольного и первого этажей.

Елена Громкова
Фото Андрея Гребнева

Прочтений: 3446
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (57)57
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено