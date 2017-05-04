Жители левого берега случайно узнали о строительстве магазина около ДК в парке Кирова

Окраина парка культуры и отдыха им. Кирова в Ленинском районе, где планируют построить магазин
Окраина парка культуры и отдыха им. Кирова в Ленинском районе, где планируют построить магазин

Власти Новосибирска сдали в аренду участок рядом с парком культуры и отдыха им. Кирова — местные жители объединились в группе в социальной сети «ВКонтакте» и возмущены тем, что у стен ДК «Металлург» на ул. Котовского могут построить магазин, вырубить деревья и создать на узкой ул. Котовского пробки.


Родители воспитанников, посещающих кружки в ДК «Металлург», создали инициативную группу, чтобы выступить против строительства магазина в зеленой зоне, рассказала НГС.НОВОСТИ мать одного из учеников Екатерина. В «Металлурге» расположен Культурно-досуговый центр им. К.С. Станиславского.


О планах по строительству магазина на этом месте стало известно в апреле на одном из собраний в ДК, добавила Екатерина. «Приходил представитель от строителей в "Металлург", я там случайно оказалась. Потом мы собрались инициативной группой, и точно подтвердилась информация (через какие каналы — не знаю, народу было много), что будет строиться "Лента". Причем так, что перекроет "Металлург" конкретно вдоль ул. Котовского — очень близко стоять будет [к зданию ДК]», — пояснила Екатерина.


Она высказала опасение, что появление магазина на этом месте создаст «бесконечный поток машин покупателей», что создаст затруднения для местных жителей, которые привыкли гулять в этом месте с детьми. «Ул. Котовского узкая, там и так пробки. И напротив дом — там будут делать 45 парковочных мест. <...> 


Там небольшой скверик, тропиночки. Дети там ходят. Тропинки все эти перекроют, зелени очень много. Им разрешили [вырубить деревья]. Они пришли, сказали: "Мы вам тут елочек насадим". А зачем нам эти елочки, если детям даже ходить негде будет?»


— пояснила Екатерина. Информация о строительстве магазина сейчас активно обсуждается среди родителей детей, посещающих кружки в ДК, подтвердила НГС.НОВОСТИ еще одна жительница Ленинского района Ирина, чья дочь также ходит на занятия в «Металлург».


Пользователи группы «Мы против Ленты на Котовского» в социальной сети «ВКонтакте» также высказывают мнение, что вырубка деревьев ухудшит экологию в районе. В группе состоит уже более 80 человек.


Эскиз гипермаркета на ул. Котовского, который выложен в паблике «Мы против Ленты на Котовского»
Эскиз гипермаркета на ул. Котовского, который выложен в паблике «Мы против Ленты на Котовского»


Как пояснили в пресс-центре мэрии, участок площадью 2048 кв. м, о котором идет речь, департамент строительства и архитектуры предоставил в аренду ООО «СМИТ» в декабре 2016 года. В «СПАРК» ООО «СМИТ» с «Лентой» никак не связано — учредителем и директором новосибирской компании значится Николай Сурков. Его ФИО полностью совпадает с именем бывшего члена совета директоров «Агентства инвестиционного развития НСО» и УК «Промышленно-логистический парк», который также был депутатом Заксобрания НСО в прошлом созыве.


По телефону компании, указанному в «СПАРК», корреспонденту НГС.НОВОСТИ ответил мужчина, попросивший перезвонить «в следующей жизни». 


В пресс-службе торговой сети «Лента» воздержались от комментария по поводу строительства нового магазина в этой части Ленинского района Новосибирска, отметив лишь, что до конца этого года в Новосибирске планируют открыть еще несколько магазинов малого формата, подобных тому, что открылся в феврале в ТЦ «Амстердам».


В мэрии также рассказали, что компания «СМИТ» планирует использовать участок для строительства магазина смешанных товаров. Сейчас участок относится к зоне делового, общественного и коммерческого назначения, но местные жители в паблике высказываются за то, чтобы ему дали статус «занятого особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами».


На вопрос о том, обсуждалось ли место под новый магазин с местными жителями и возможно ли рассмотреть другие участки для строительства, в мэрии НГС.НОВОСТИ не ответили.


Место, где планируют построить магазин
Место, где планируют построить магазин


На месте, где планируют стройку, сейчас растут лиственные деревья — на территории несколько тропинок, по которым ходят дети и гуляют мамы с колясками. Вдоль дорожек много бытового мусора — пластиковые бутылки и пакеты.


«На сегодняшний день ООО "СМИТ" за получением градостроительного плана, а также разрешения на строительство на земельный участок, предназначенный для строительства магазина <…>, не обращалось», — подчеркнули в пресс-центре мэрии и добавили, что проект стройки еще разрабатывается — говорить о каких-то сроках еще рано. 

Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова (1, 3), эскиз группы «Мы против Ленты на Котовского» соцсети «ВКонтакте» (2)

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