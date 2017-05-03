Над центром Новосибирска пролетели боевые самолеты и вертолеты

Над центром города летят 2 вертолета Ми-8
Над центром города летят 2 вертолета Ми-8

Над центром Новосибирска около 15:00 пролетели боевые самолеты и вертолеты — военные репетируют парад, который пройдет в День Победы 9 мая.


Сначала на низкой высоте над центром прошла группа из 2 военно-транспортных вертолетов Ми-8, затем — пара ударных вертолетов Ми-24. Затем, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, над пл. Ленина прошли 2 истребителя МиГ-31.



Ранее выступление авиации на параде подтвердили областные власти — 9 мая в 10:00 над пл. Ленина пролетят боевые самолеты и вертолеты.


Сегодня вечером в связи с репетицией парада будет ограничено движение автомобилей по улицам центральной части Новосибирска. Ранее НГС.НОВОСТИ также подробно рассказывали о программе празднования Дня Победы в этом году.

Михаил Руднев
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