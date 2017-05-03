Суд запретил мэрии Новосибирска продавать дорогой участок в тихом центре

Сейчас на ул. Горького, 10 расположено несколько технических построек
Сейчас на ул. Горького, 10 расположено несколько технических построек

Арбитражный суд Новосибирской области запретил мэрии Новосибирска проводить торги по продаже на аукционе зданий и участка площадью 0,53 га на ул. Максима Горького, 10 — условия приватизации этого участка городские власти утвердили в марте этого года.


Как следует из материалов суда, новосибирская девелоперская компания ЗАО «Труд» обратилась с требованием признать незаконным постановление об объявлении торгов, с которых предполагалось продать комплекс зданий и земельный участок. Суд требования «Труда» удовлетворил и принял обеспечительные меры.


Напомним, имущественный комплекс подлежал приватизации и в марте был выставлен на аукцион, который должен был состояться в апреле, однако затем был отменен. Для мэрии попытка продать этот участок уже не первая — в 2016 году это имущество уже выставлялось на торги. Тогда 308 млн руб. за участок в тихом центре предложил предприниматель Хван Бо Гир, но та сделка сорвалась, рассказывал источник в мэрии.


Сейчас из материалов арбитража выяснилось, что в декабре 2008 года между мэрией и ЗАО «Труд» было заключено соглашение на снос зданий по ул. Максима Горького, 10.


Эта территория была определена под строительство административного здания с подземной парковкой.


В качестве компенсации за снос застройщик должен был получить финансирование на строительство помещений площадью не менее 2 тыс. кв. м.


В определении суда также отмечается, что ЗАО «Труд» профинансировало проектирование строительства в размере более 2,5 млн руб., «т.е. предоставило частичную компенсацию за снос объектов».


Соглашение с тех пор не изменялось и не было расторгнуто, и в апреле Арбитражный суд приостановил действие постановления об аукционе и запретил мэрии его проводить, приняв обеспечительные меры.


В конце апреля дело было назначено к судебному разбирательству, следующее заседание суда назначено на 22 мая.


В ЗАО «Труд» на запрос НГС.НОВОСТИ не ответили. В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что ЗАО «Труд» не исполнило своих обязательств по соглашению — сейчас они уже не могут быть исполнены из-за изменений, внесенных в земельное законодательство.


«В силу статьи 416 Гражданского кодекса РФ, обязательство прекращается невозможностью исполнения, если оно вызвано наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В силу данной нормы соглашение является прекращенным», — следует из официального ответа пресс-службы мэрии.

Лиза Пичугина
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 5547
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено