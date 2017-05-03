Суд запретил мэрии Новосибирска продавать дорогой участок в тихом центре

Сейчас на ул. Горького, 10 расположено несколько технических построек

Арбитражный суд Новосибирской области запретил мэрии Новосибирска проводить торги по продаже на аукционе зданий и участка площадью 0,53 га на ул. Максима Горького, 10 — условия приватизации этого участка городские власти утвердили в марте этого года.





Как следует из материалов суда, новосибирская девелоперская компания ЗАО «Труд» обратилась с требованием признать незаконным постановление об объявлении торгов, с которых предполагалось продать комплекс зданий и земельный участок. Суд требования «Труда» удовлетворил и принял обеспечительные меры.







Напомним, имущественный комплекс подлежал приватизации и в марте был выставлен на аукцион, который должен был состояться в апреле, однако затем был отменен. Для мэрии попытка продать этот участок уже не первая — в 2016 году это имущество уже выставлялось на торги. Тогда 308 млн руб. за участок в тихом центре предложил предприниматель Хван Бо Гир, но та сделка сорвалась, рассказывал источник в мэрии.







Сейчас из материалов арбитража выяснилось, что в декабре 2008 года между мэрией и ЗАО «Труд» было заключено соглашение на снос зданий по ул. Максима Горького, 10.





Эта территория была определена под строительство административного здания с подземной парковкой.





В качестве компенсации за снос застройщик должен был получить финансирование на строительство помещений площадью не менее 2 тыс. кв. м.







В определении суда также отмечается, что ЗАО «Труд» профинансировало проектирование строительства в размере более 2,5 млн руб., «т.е. предоставило частичную компенсацию за снос объектов».





Соглашение с тех пор не изменялось и не было расторгнуто, и в апреле Арбитражный суд приостановил действие постановления об аукционе и запретил мэрии его проводить, приняв обеспечительные меры.







В конце апреля дело было назначено к судебному разбирательству, следующее заседание суда назначено на 22 мая.







В ЗАО «Труд» на запрос НГС.НОВОСТИ не ответили. В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что ЗАО «Труд» не исполнило своих обязательств по соглашению — сейчас они уже не могут быть исполнены из-за изменений, внесенных в земельное законодательство.







«В силу статьи 416 Гражданского кодекса РФ, обязательство прекращается невозможностью исполнения, если оно вызвано наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В силу данной нормы соглашение является прекращенным», — следует из официального ответа пресс-службы мэрии.

