На несколько дач зашли талые воды

СНТ «Геолог»
СНТ «Геолог»

В Новосибирске спасатели отправились в Первомайский район, которому угрожает паводок.


«Проверили уже СНТ "Геолог" и "Строймашевец". Всю неделю при сбросах  [с ГЭС], которые сейчас есть, уровень воды держится 348 см — это максимум. Здесь критическая точка, при которой начинаются потопления участков — 360 см», — пояснил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Сергей Недайвода.


Тем не менее на двух участках спасатели заметили воду, однако ее источник не река, а растаявший снег — талые воды. «Много снега было, какие-то лужицы, заводи стоят», — рассказал Сергей Недайвода, описывая обстановку рядом с участками в дачных товариществах.


«Мы подняли беспилотник, чтобы территорию полностью охватить, смотрим — где что-то обнаруживаем, ходим проверяем. Сейчас на данном этапе мы раздаем листовки, чтобы в случае угрозы, или если будут участки подтапливаться, люди своевременно убирали вещи, размещали их выше. Пока угрозы таковой нет, но все равно предупреждение идет», — передали в МЧС.


Предупреждение о приближающемся паводке к СНТ «Геолог» из-за увеличивающихся сбросов на ГЭС пресс-центр мэрии выпустил на прошлой неделе.


СНТ «Геолог»
СНТ «Геолог»


Спасатели рассказывают о том, как уберечься от паводка
Спасатели рассказывают о том, как уберечься от паводка


Предупреждение о паводке власти выпустили еще на прошлой неделе
Предупреждение о паводке власти выпустили еще на прошлой неделе


Елена Громкова
Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО

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