Театр попросил новосибирцев придумать новое название в обмен на 2 билета

Руководство театра задумалось о новом названии из-за обновленного репертуара

Новосибирский театр музыкальной комедии объявил конкурс на выбор нового названия для театра.







«Репертуар Новосибирского театра музыкальной комедии давно вышел за рамки исключительно комедийных спектаклей и постановок классической оперетты, а сам театр достоин того, чтобы именоваться Музыкальным театром. Дело за малым: музыкальному театру необходимо имя собственное, имя, которое станет узнаваемым и привычным для новосибирцев и гостей нашего города», — объяснили необходимость смены названия в пресс-службе театра.







Тому, кто придумает самое подходящее, с точки зрения руководства театра, название, обещают 2 бесплатных билета в течение следующего театрального сезона. Варианты названий принимаются по электронной почте или в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Так, зрители уже предложили варианты «Орфей», «Триумф», «Вольный ветер» и «Новосибирский театр мюзикла».







Варианты названий, как пояснили в театре, готовы принимать до конца сезона — до 23–24 июня.





Это уже 2-й новосибирский театр, который получит новое имя. В 2015 году руководство Новосибирского государственного театра оперы и балета — НГАТОиБ (так до сих пор театр проходит по всем официальным документам) впервые использовало аббревиатуру НОВАТ. Новосибирцы долгое время гадали, как она расшифровывается.