Театр попросил новосибирцев придумать новое название в обмен на 2 билета

Руководство театра задумалось о новом названии из-за обновленного репертуара
Руководство театра задумалось о новом названии из-за обновленного репертуара

Новосибирский театр музыкальной комедии объявил конкурс на выбор нового названия для театра.


«Репертуар Новосибирского театра музыкальной комедии давно вышел за рамки исключительно комедийных спектаклей и постановок классической оперетты, а сам театр достоин того, чтобы именоваться Музыкальным театром. Дело за малым: музыкальному театру необходимо имя собственное, имя, которое станет узнаваемым и привычным для новосибирцев и гостей нашего города», — объяснили необходимость смены названия в пресс-службе театра.


Тому, кто придумает самое подходящее, с точки зрения руководства театра, название, обещают 2 бесплатных билета в течение следующего театрального сезона. Варианты названий принимаются по электронной почте или в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Так, зрители уже предложили варианты «Орфей», «Триумф», «Вольный ветер» и «Новосибирский театр мюзикла».


Варианты названий, как пояснили в театре, готовы принимать до конца сезона — до 23–24 июня.


Это уже 2-й новосибирский театр, который получит новое имя. В 2015 году руководство Новосибирского государственного театра оперы и балета — НГАТОиБ (так до сих пор театр проходит по всем официальным документам) впервые использовало аббревиатуру НОВАТ. Новосибирцы долгое время гадали, как она расшифровывается.

Анна Наумцева
Фото предоставлено театром музыкальной комедии

Прочтений: 7868
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (117)117
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено