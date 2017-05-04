Старый долгострой на Богаткова отдадут крупному застройщику из другого региона

Строительство дома на ул. Бориса Богаткова, 165/4 началось еще в конце 1990-х

Крупный барнаульский застройщик стал главным претендентом на завершение долгостроя на ул. Бориса Богаткова, 165/4.





Как рассказал член специальной комиссии по реализации областного закона № 583 и член Общественной палаты области Александр Бакаев, 2 мая открылся конкурс на завершение строительства дома по ул. Бориса Богаткова, 165/4. Главным претендентом пока является АО «БКЖБИ-2» — один из старейших застройщиков Барнаула.







По информации Бакаева, сейчас своих квартир в этом доме ждут 26 семей, которые оформили документы еще до введения в действие закона о долевом строительстве — потому они не могут быть официально признаны обманутыми дольщиками и получить помощь по закону № 583. «Технически они некоторым образом вылетают из схемы, по которой все происходит. Но нашлось решение: компания, которая представила свое предложение с выделением участка земли 2,2 га», — рассказал Александр Бакаев.





Как сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, участок расположен на ул. Николая Сотникова в Кировском районе города. В случае реализации на этом участке инвестиционного проекта, компания готова направить на завершение строительства дома на ул. Бориса Богаткова 60 млн руб., а также передать 590 кв. м жилья новосибирцам, признанным пострадавшими от действий застройщиков.







«Департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска совместно с застройщиком многоквартирного жилого дома по ул. Б.Богаткова, 165/4 ЖСК "Успех" прорабатывается вопрос приобретения жилых помещений в [иных] возведенных объектах для всех участников строительства на полученные от АО "БКЖБИ-2" денежные средства», — подчеркивается в ответе мэрии.





При этом в ведомстве отметили, что стоимость строительства здания на ул. Бориса Богаткова значительно превышает указанную сумму: объект находится в низкой стадии готовности, при этом на нем стеснены условия строительства и отсутствует возможность реализации свободных квартир по договорам долевого участия, поскольку разрешение на строительство дома выдавалось до 2004 года.





В течение месяца власти будут принимать заявки от других застройщиков: если на завершение долгостроя появятся другие претенденты, он официально будет выставлен на конкурс, а первому заявителю позволят скорректировать условия заявки. «В любом случае через месяц с небольшим будет либо принят тот, кто сейчас заявился, либо выиграет кто-то другой. Но выделяемый участок очень удачен как раз для компании, которая на него заходит», — отметил Александр Бакаев.





Ранее в рамках областного закона № 583 о поддержке обманутых дольщиков был определен инвестор долгостроя на ул. Тульской 80 и 82. «[В рамках закона] мы стремимся закрыть 10 объектов до конца года, провести по ним конкурс, и этот план, скорее всего, будет выполнен», — подчеркнул Александр Бакаев.





Строительство дома на ул. Бориса Богаткова, 165/4 началось еще в конце 90-х годов и должно было закончиться к 2006 году, однако завершена была только первая, панельная часть. Квартиры в недостроенной кирпичной части продавались в период с 2001-го по 2004 год по инвестиционным договорам, которые заключались до введения в действие закона 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве».

