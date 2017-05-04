Старый долгострой на Богаткова отдадут крупному застройщику из другого региона

Строительство дома на ул. Бориса Богаткова, 165/4 началось еще в конце 1990-х
Строительство дома на ул. Бориса Богаткова, 165/4 началось еще в конце 1990-х

Крупный барнаульский застройщик стал главным претендентом на завершение долгостроя на ул. Бориса Богаткова, 165/4.


Как рассказал член специальной комиссии по реализации областного закона № 583 и член Общественной палаты области Александр Бакаев, 2 мая открылся конкурс на завершение строительства дома по ул. Бориса Богаткова, 165/4. Главным претендентом пока является АО «БКЖБИ-2» — один из старейших застройщиков Барнаула.


По информации Бакаева, сейчас своих квартир в этом доме ждут 26 семей, которые оформили документы еще до введения в действие закона о долевом строительстве — потому они не могут быть официально признаны обманутыми дольщиками и получить помощь по закону № 583. «Технически они некоторым образом вылетают из схемы, по которой все происходит. Но нашлось решение: компания, которая представила свое предложение с выделением участка земли 2,2 га», — рассказал Александр Бакаев.


Как сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, участок расположен на ул. Николая Сотникова в Кировском районе города. В случае реализации на этом участке инвестиционного проекта, компания готова направить на завершение строительства дома на ул. Бориса Богаткова 60 млн руб., а также передать 590 кв. м жилья новосибирцам, признанным пострадавшими от действий застройщиков.


«Департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска совместно с застройщиком многоквартирного жилого дома по ул. Б.Богаткова, 165/4 ЖСК "Успех" прорабатывается вопрос приобретения жилых помещений в [иных] возведенных объектах для всех участников строительства на полученные от АО "БКЖБИ-2" денежные средства», — подчеркивается в ответе мэрии.


При этом в ведомстве отметили, что стоимость строительства здания на ул. Бориса Богаткова значительно превышает указанную сумму: объект находится в низкой стадии готовности, при этом на нем стеснены условия строительства и отсутствует возможность реализации свободных квартир по договорам долевого участия, поскольку разрешение на строительство дома выдавалось до 2004 года.


В течение месяца власти будут принимать заявки от других застройщиков: если на завершение долгостроя появятся другие претенденты, он официально будет выставлен на конкурс, а первому заявителю позволят скорректировать условия заявки. «В любом случае через месяц с небольшим будет либо принят тот, кто сейчас заявился, либо выиграет кто-то другой. Но выделяемый участок очень удачен как раз для компании, которая на него заходит», — отметил Александр Бакаев.


Ранее в рамках областного закона № 583 о поддержке обманутых дольщиков был определен инвестор долгостроя на ул. Тульской 80 и 82. «[В рамках закона] мы стремимся закрыть 10 объектов до конца года, провести по ним конкурс, и этот план, скорее всего, будет выполнен», — подчеркнул Александр Бакаев.


Строительство дома на ул. Бориса Богаткова, 165/4 началось еще в конце 90-х годов и должно было закончиться к 2006 году, однако завершена была только первая, панельная часть. Квартиры в недостроенной кирпичной части продавались в период с 2001-го по 2004 год по инвестиционным договорам, которые заключались до введения в действие закона 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве».

Лиза Пичугина
Фото автора

Прочтений: 6428
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено