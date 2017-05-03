Незаконно выданные дипломы довели сотрудника колледжа до уголовного дела

Один из руководителей Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства (НКАиДХ) попал под уголовное дело из-за выдачи дипломов 4 студентам, которые не ходили на занятия.





Следователи решили возбудить уголовное дело после прокурорской проверки в колледже

Во вторник, 2 мая, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении 62-летнего заведующего отделением дорожных машин и механизмов НКАиДХ. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, не раскрыв имени подозреваемого.







По версии следствия, с сентября 2013 года по декабрь 2015 года руководитель учебного направления просил преподавателей колледжа выставлять оценки за экзамены и зачеты 4 студентам, которые не ходили на занятия и не изучали программу. Также по его указанию появились документы о том, что эти студенты якобы прошли государственную итоговую аттестацию по специальности «Машинист дорожных и строительных машин».





«Впоследствии приведенным лицам были выданы государственные дипломы об окончании колледжа», — описали ситуацию в Следственном комитете.







Получить комментарии от руководства колледжа корреспонденту НГС.НОВОСТИ оперативно не удалось: директора НКАиДХ Ивана Сырмолотова и юриста учебного заведения на месте не оказалось. Еще один из высокопоставленных сотрудников учебного заведения, руководитель дорожно‐строительного направления НКАиДХ Валентин Неумывакин отказался от комментариев по телефону в грубой форме.





Полутора месяцами ранее суд в Новосибирске оштрафовал на 300 тыс. руб. экс-преподавателя Сибирского государственного университета путей сообщения, которая брала взятки у студентов-заочников.