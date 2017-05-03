В салонах Новосибирска начали делать макияж для селфи из пластилинового крема

Новосибирские визажисты начали делать в салонах Selfie Make-up — специальный макияж для любительниц селфи. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружила, что такая услуга появилась в салонах Новосибирска, также ее предлагают самостоятельные визажисты.





«Это новинка, которой не больше месяца. Девочки уже начали спрашивать, мы рекомендуем», — рассказали НГС.НОВОСТИ в студии Nabs. Сделать такой макияж можно за 900 руб.











Основное отличие селфи-макияжа от традиционного — в качестве основы на лицо накладывают специальный тональный крем, по текстуре напоминающий пластилин. В итоге получается эффект легкой маски, которая обволакивает лицо и зрительно делает кожу идеально гладкой и ровной. Также делают яркий акцент на губы и глаза, побольше хайлайтера, рассказал НГС.НОВОСТИ Евгений Коломацкий, стилист школы-студии Любови Летягиной LSTUDIO. «В среднем такая работа обойдется от 1000 до 2000 руб.», — уточнил он.