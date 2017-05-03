В Новосибирске снимают автобусы с маршрутов из-за проблем с ОСАГО

Перевозчики не выпускают маршруты на линию, так как не могут сделать полис ОСАГО
Перевозчики не выпускают маршруты на линию, так как не могут сделать полис ОСАГО

Новосибирские перевозчики не могут застраховать свои автобусы из-за проблем с оформлением полисов ОСАГО — несколько маршрутов уже не смогли выйти на линию.


«У меня уже третий день стоят четыре машины — на маршруте № 55 и № 12», — рассказал перевозчик, директор ООО «Демос-с» Михаил Большов — по его словам, страховая пообещала приехать на осмотр машин, однако ее представители в гараже так и не появились.


Он уточнил, что обращался в несколько компаний, в том числе в «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Альфа-страхование» и «Энергогарант». Вместе с ним, рассказал Большов, страховку на автобусы не могли оформить еще несколько перевозчиков. Из-за этого тоже были вынуждены поставить свой транспорт в гараж. «Например, в "Энергогарант" говорят, что это убыточный бизнес, им не интересен. Очередь была, люди ругались», — описал ситуацию перевозчик.


Как объяснил заместитель директора страховой компании «Энергогарант» Виктор Алфимов, в городе действительно есть такая проблема, однако их компания все же не отказывает клиентам, особенно постоянным.


«Проблема есть, 100 %, никто не скрывает, все мы ее знаем. Никто автобусников не берет, вот они идут сюда, потому что мы страхуем».


В первом квартале компания уже застраховала 487 автобусов, а в прошлом году на этот период их было лишь 240. «Это убыточный вид страхования. Я 14 лет работаю, стабильно убыточность не превышала 58 %. Сейчас по Новосибирску — 151 %», — констатировал Алфимов.


По его словам, в прошлом году средняя выплата по договору составила 46 тыс. руб., а в этом — уже 73 тыс. руб. «Как продукты увеличиваются [в цене], так и убыточность увеличивается из-за стоимости запчастей, — объяснил замдиректора. — За всех страховых тоже не можем принять. Просто закроемся. Лимит полисов закончился уже давно. И они [перевозчики] друг другу еще говорят — в "Энергогаранте" застраховали. Все хором пришли. Уже недели три практически весь город автобусников здесь».


Проблемы с оформлением полисов ОСАГО у перевозчиков начались еще месяц назад. Не могут оформить страховку и владельцы легковых автомобилей — вместо этого им предлагают, например, застраховаться от клеща.

Анна Богданова
Фото Стаса Соколова

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