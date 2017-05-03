В Новосибирске снимают автобусы с маршрутов из-за проблем с ОСАГО

Перевозчики не выпускают маршруты на линию, так как не могут сделать полис ОСАГО

Новосибирские перевозчики не могут застраховать свои автобусы из-за проблем с оформлением полисов ОСАГО — несколько маршрутов уже не смогли выйти на линию.







«У меня уже третий день стоят четыре машины — на маршруте № 55 и № 12», — рассказал перевозчик, директор ООО «Демос-с» Михаил Большов — по его словам, страховая пообещала приехать на осмотр машин, однако ее представители в гараже так и не появились.







Он уточнил, что обращался в несколько компаний, в том числе в «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Альфа-страхование» и «Энергогарант». Вместе с ним, рассказал Большов, страховку на автобусы не могли оформить еще несколько перевозчиков. Из-за этого тоже были вынуждены поставить свой транспорт в гараж. «Например, в "Энергогарант" говорят, что это убыточный бизнес, им не интересен. Очередь была, люди ругались», — описал ситуацию перевозчик.





Как объяснил заместитель директора страховой компании «Энергогарант» Виктор Алфимов, в городе действительно есть такая проблема, однако их компания все же не отказывает клиентам, особенно постоянным.





«Проблема есть, 100 %, никто не скрывает, все мы ее знаем. Никто автобусников не берет, вот они идут сюда, потому что мы страхуем».





В первом квартале компания уже застраховала 487 автобусов, а в прошлом году на этот период их было лишь 240. «Это убыточный вид страхования. Я 14 лет работаю, стабильно убыточность не превышала 58 %. Сейчас по Новосибирску — 151 %», — констатировал Алфимов.





По его словам, в прошлом году средняя выплата по договору составила 46 тыс. руб., а в этом — уже 73 тыс. руб. «Как продукты увеличиваются [в цене], так и убыточность увеличивается из-за стоимости запчастей, — объяснил замдиректора. — За всех страховых тоже не можем принять. Просто закроемся. Лимит полисов закончился уже давно. И они [перевозчики] друг другу еще говорят — в "Энергогаранте" застраховали. Все хором пришли. Уже недели три практически весь город автобусников здесь».







Проблемы с оформлением полисов ОСАГО у перевозчиков начались еще месяц назад. Не могут оформить страховку и владельцы легковых автомобилей — вместо этого им предлагают, например, застраховаться от клеща.