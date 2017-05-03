Новосибирские актеры решили выбрать самую красивую театралку
Новосибирский театр «Глобус» объявил конкурс красоты среди зрительниц — итоги подведут 18 мая.
«Все желающие участвовать могут сфотографироваться, разумеется, бесплатно. Фото претенденток будут размещены на сайте театра и в группах в соцсетях», — пояснили в «Глобусе».
Выбирать самую красивую зрительницу будут актеры-мужчины из труппы театра. Победительницу ждет профессиональная фотосессия.
Сейчас в альбоме претенденток на титул самой красивой зрительницы — 25 фотографий.
Новосибирские женщины любят участвовать в конкурсах красоты. Например, 31-летняя домохозяйка и мама двоих детей с юридическим образованием Виктория Пешкова представит наш город на национальном конкурсе «Миссис Россия».
Анна Наумцева
Фото с официального сайта театра «Глобус» globus-nsk.ru