Новосибирские актеры решили выбрать самую красивую театралку

Самую красивую зрительницу ждет профессиональная фотосессия
Самую красивую зрительницу ждет профессиональная фотосессия

Новосибирский театр «Глобус» объявил конкурс красоты среди зрительниц — итоги подведут 18 мая.


«Все желающие участвовать могут сфотографироваться, разумеется, бесплатно. Фото претенденток будут размещены на сайте театра и в группах в соцсетях», — пояснили в «Глобусе».


Выбирать самую красивую зрительницу будут актеры-мужчины из труппы театра. Победительницу ждет профессиональная фотосессия.


Победительницу будут выбирать актеры-мужчины
Победительницу будут выбирать актеры-мужчины


Участие в конкурсе бесплатное
Участие в конкурсе бесплатное


Претенденток на звание самой красивой зрительницы можно посмотреть на сайте театра
Претенденток на звание самой красивой зрительницы можно посмотреть на сайте театра


Имя победительницы объявят 18 мая после спектакля
Имя победительницы объявят 18 мая после спектакля


Сейчас в альбоме претенденток на титул самой красивой зрительницы — 25 фотографий.


Новосибирские женщины любят участвовать в конкурсах красоты. Например, 31-летняя домохозяйка и мама двоих детей с юридическим образованием Виктория Пешкова представит наш город на национальном конкурсе «Миссис Россия».

Анна Наумцева
Фото с официального сайта театра «Глобус» globus-nsk.ru

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