Новосибирские актеры решили выбрать самую красивую театралку

Самую красивую зрительницу ждет профессиональная фотосессия

Новосибирский театр «Глобус» объявил конкурс красоты среди зрительниц — итоги подведут 18 мая.







«Все желающие участвовать могут сфотографироваться, разумеется, бесплатно. Фото претенденток будут размещены на сайте театра и в группах в соцсетях», — пояснили в «Глобусе».







Выбирать самую красивую зрительницу будут актеры-мужчины из труппы театра. Победительницу ждет профессиональная фотосессия.







Победительницу будут выбирать актеры-мужчины





Участие в конкурсе бесплатное





Претенденток на звание самой красивой зрительницы можно посмотреть на сайте театра





Имя победительницы объявят 18 мая после спектакля





Сейчас в альбоме претенденток на титул самой красивой зрительницы — 25 фотографий.





Новосибирские женщины любят участвовать в конкурсах красоты. Например, 31-летняя домохозяйка и мама двоих детей с юридическим образованием Виктория Пешкова представит наш город на национальном конкурсе «Миссис Россия».