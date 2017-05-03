Почтальон завела в Telegram канал для забывчивых жителей нового микрорайона

Жители «Новомарусино» и «Дивногорского» начали получать информацию о своих письмах через Telegram

В Новосибирске оператор отделения почты запустила канал в мессенджере Telegram, чтобы быстрее сообщать жителям о пришедших письмах.





Сейчас на канал уже подписалось около 100 человек.





«Я работаю на почте, обрабатываю посылки. К нашему отделению решили прикрепить микрорайон "Дивногорский" и микрорайон "Новомарусино", который строится и развивается. У нас отделение изначально маленькое было и не рассчитано вообще на такой объем населения», — рассказала НГС.НОВОСТИ сотрудник отделения № 41, которая ведет канал в Telegram, и попросила не упоминать ее имя.







Из-за активного строительства в «Дивногорском» и «Новомарусино» к нескольким почтальонам прикрепили большое число участков. «Люди начали недополучать письма, посылки — поздно приходили им уведомления, или, может, они в ящик не заглядывали — я не знаю», — отметила сотрудник почты.







За советом, как справиться с ситуацией, работница отделения обратилась к создателю интернет-форума «Новомарусино» — он предложил создать канал для жителей «Новомарусино» и «Дивногорского» в Telegram, чтобы оперативнее информировать получателей корреспонденции.





«Там [в канале Telegram] идет номер дома и квартира, а также я пишу — посылка или письмо», — пояснила женщина, добавив, что процесс выдачи отправлений после запуска канала стал быстрее. В переписке в соцсети она уточнила, что канал в Telegram работает с февраля. Она также добавила, что руководство не в курсе такого решения.





В пресс-службе новосибирского филиала Почты России подтвердили, что почтовый оператор «поддерживает инициативу сотрудников, которые, отвечая на пожелания клиентов, используют современные каналы коммуникации для повышения уровня сервиса». «В то же время обращаем внимание, что есть ряд современных и надежных официальных способов информирования о движении почтовых отправлений, например приложение Почты России для смартфонов на базе iOS и Android», — добавили в пресс-службе.





В конце 2016 года Почта России запустили в Новосибирске почтовое отделение нового формата — с почтоматами, примерочными и возможностью отправки посылок с минимальным участием операторов. В дальнейшем в городе планируется открыть еще 12 таких отделений.





Telegram — мессенджер для мобильных устройств и компьютеров на базе различных операционных систем. Создан основателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым в 2013 году.