Сгоревшую гостиницу «Петровъ Дворъ» раскритиковала ведущая «Ревизорро»

Последствия пожара в гостинице «Петровъ Дворъ»

В ГУ МЧС России по Новосибирской области назвали причину пожара в деревянной гостинице «Петровъ Дворъ».





«Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода печи в бане», — рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по НСО.







В ведомстве добавили, что проверки пожарной безопасности в гостинице не проводились, так как во всех имеющихся документах здание значится как частный дом.







Кстати, несколько лет назад ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая проверяла гостиничный комплекс «Петровъ Дворъ», сделанный из натурального дерева. Кроме традиционной проверки чистоты в номере Елена Летучая проверила работу датчиков дыма и огнетушитель: выяснилось, что они не работают.





«Что может быть важнее в деревянной гостинице, чем пожарная безопасность? В моем номере есть огнетушитель, но датчик давления у него на нуле. Это говорит о том, что этот огнетушитель в случае пожара никак не поможет людям, которые находятся в этом номере. Также у меня в номере есть 4 датчика дыма, поэтому в случае пожара одна надежда на эти датчики», — говорит она в программе.







После того, как в номере проверили датчики, и они не заработали, ведущая заключила: «Никакой реакции ни от кого. Ни пожарных, ничто не пищит».







Елена Летучая побывала в гостинице 3 года назад — увиденное ее расстроило





Гостиничный комплекс «Петровъ Дворъ» по ул. Восход, 66«а» загорелся вечером 2 мая. О том, что на ул. Восход, 66«а» горит баня, в МЧС очевидцы сообщили в 22:32. Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили, что открытым огнем горела баня и крыша соседнего трехэтажного дома из бруса.







Предполагаемая причина пожара — неправильное устройство дымохода печи в бане





Огонь уничтожил кровлю и мансардный этаж дома, а также баню, рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по НСО. Погибших и травмированных нет, по словам администрации, из здания были все эвакуированы до приезда спасателей. Пожар тушили 5 пожарных автоцистерн, полностью побороть огонь удалось в 23:15.