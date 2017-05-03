Новосибирцы стали чаще заболевать раком и хуже дышать

2 137 384 заболеваний впервые диагностировали жителям Новосибирской области в 2016 году

В Новосибирской области подсчитали случаи заболевания разными болезнями — жители региона стали чаще отравляться и болеть раком, но меньше нервничать.





По данным Новосибирскстата, в 2016 году в Новосибирской области зарегистрировали более 2,1 млн заболеваний, которые диагностировали людям впервые. Чаще всего болезни затрагивали органы дыхания (более 1,1 млн случаев) или становились следствием травм (более 251 тыс. случаев).





За последние 5 лет новосибирцам все чаще диагностируют болезни органов дыхания, новообразования





— сюда входят рак, опухоли, киста, мутации ДНК и пр. Кроме того, увеличилось число выявленных случаев болезней уха и сосцевидного отростка (часть височной кости за наружным слуховым проходом — К.Ш.), кожи, мочеполовой системы, врожденные аномалии и пр. Также резко выросло число заболеваний органов пищеварения.





Лучше обстоят дела с другими болезнями. Так, врачи все меньше регистрируют некоторые инфекционные болезни, болезни крови и системы кровообращения, психические расстройства, болезни нервной системы, костно-мышечной системы и др.











Напомним, ранее НГС.НОВОСТИ писали о самых распространенных причинах смерти новосибирцев, в числе которых были болезни системы кровообращения и органов дыхания.

