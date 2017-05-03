В Новосибирской области нашли первых энцефалитных клещей

В городе клещи свирепствуют в Ленинском, Советском, Дзержинском и Первомайском районах
В городе клещи свирепствуют в Ленинском, Советском, Дзержинском и Первомайском районах

В Новосибирской области с начала сезона клещи покусали больше 600 человек, причем за последнюю неделю — больше 500.


«За текущий период 2017 года зарегистрировано 623 покуса клещом, в том числе за 17-ю неделю 513 покусов, что ниже среднемноголетнего уровня на 10,2 %», — сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.


Больше всего людей покусали в Искитимском, Тогучинском, Ордынском, Карасукском, Сузунском районах области, в Бердске и в Ленинском, Советском, Дзержинском, Первомайском районах Новосибирска.


Всего специалисты проверили 218 клещей на вирус энцефалита, причем вирус обнаружен в 3 клещах. 202 клеща были изучены на наличие возбудителя клещевого боррелиоза — 25 из них оказались заражены. Еще 61 клещ проверен на моноцитарный эрлихиоз (положительных находок нет) и 61 клещ — на наличие возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (1 положительный результат).


«Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано», — добавили в Роспотребнадзоре.


За неделю от клещевых инфекций сделали прививки 7628 человек, в том числе 2605 детей. Также специалисты обработали 97,21 га мест массового посещения, в том числе 51,4 га кладбищ.


В конце апреля Роспотребнадзор сообщал всего о 110 случаях укуса клеща.

Ксения Евдокимова
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости)

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