Локоть отправил десант чиновников спасать проваливающийся двор в центре города

Провал площадки возле строительного котлована на ул. Журинской, 37

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел режим чрезвычайной ситуации на стройке, расположенной в центре города на ул. Фрунзе.







«Мэрия города Новосибирска взяла на контроль ситуацию на строительном объекте по адресу: ул. Журинская, 37 и принимает меры по ликвидации аварийной ситуации, допущенной застройщиком», — передает пресс-центр мэрии города 3 мая.







Специалисты мэрии пришли к выводу, что критическая ситуация на стройке по ул. Журинской, 37 связана с возможным обрушением территории рядом.





«Застройщик (ООО «Брик») не предпринял необходимые меры по укреплению подпорных стенок котлована. Это привело к угрозе дальнейшего расширения и углубления провала на придомовой территории соседних жилых домов № 12 и 14 на ул. Фрунзе», — передает пресс-центр.







Анатолий Локоть ввел режим ЧС на стройке — теперь департамент строительства и архитектуры мэрии должен будет заняться конструкциями, окружающими котлован. Здесь нужно будет восстановить свайный ростверк, шпунтовое ограждение, металлический пояс и деревянную забивку откосов котлована. Работать на месте будут сотрудники муниципального предприятия «УЗСПТС».





«Департаменту ЭЖиКХ (энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. — Е.Г.) города поручено провести комиссионное обследование многоквартирных домов № 12 и 14 на ул. Фрунзе, № 58 и 60 на ул. Каменской, организовать постоянный мониторинг их технического состояния, а также взять на контроль восстановление систем жизнеобеспечения этих домов», — добавили в пресс-центре.







Про ситуацию на ул. Журинской НГС рассказывал в конце марта — жильцы соседний домов и арендаторы офисных помещений вблизи провала рассказали об угрозе провала асфальта вблизи строительного котлована.