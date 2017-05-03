Локоть отправил десант чиновников спасать проваливающийся двор в центре города

Провал площадки возле строительного котлована на ул. Журинской, 37
Провал площадки возле строительного котлована на ул. Журинской, 37

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел режим чрезвычайной ситуации на стройке, расположенной в центре города на ул. Фрунзе.


«Мэрия города Новосибирска взяла на контроль ситуацию на строительном объекте по адресу: ул. Журинская, 37 и принимает меры по ликвидации аварийной ситуации, допущенной застройщиком», — передает пресс-центр мэрии города 3 мая.


Специалисты мэрии пришли к выводу, что критическая ситуация на стройке по ул. Журинской, 37 связана с возможным обрушением территории рядом.


«Застройщик (ООО «Брик») не предпринял необходимые меры по укреплению подпорных стенок котлована. Это привело к угрозе дальнейшего расширения и углубления провала на придомовой территории соседних жилых домов № 12 и 14 на ул. Фрунзе», — передает пресс-центр.


Анатолий Локоть ввел режим ЧС на стройке — теперь департамент строительства и архитектуры мэрии должен будет заняться конструкциями, окружающими котлован. Здесь нужно будет восстановить свайный ростверк, шпунтовое ограждение, металлический пояс и деревянную забивку откосов котлована. Работать на месте будут сотрудники муниципального предприятия «УЗСПТС».


«Департаменту ЭЖиКХ (энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. — Е.Г.) города поручено провести комиссионное обследование многоквартирных домов № 12 и 14 на ул. Фрунзе, № 58 и 60 на ул. Каменской, организовать постоянный мониторинг их технического состояния, а также взять на контроль восстановление систем жизнеобеспечения этих домов», — добавили в пресс-центре.


Про ситуацию на ул. Журинской НГС рассказывал в конце марта — жильцы соседний домов и арендаторы офисных помещений вблизи провала рассказали об угрозе провала асфальта вблизи строительного котлована.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 235
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено